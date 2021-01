Negast

Das ist ein schöner Start ins Jahr. „Wir freuen uns riesig“, sagt Julia Meiser vom Kreisdiakonischen Werk (KDW). Gemeinsam mit ihren Kolleginnen Anne Hornbostel und Kaja Batiuk von der offenen Jugendarbeit im Gemeindeverbund im Amtsbereich Niepars nahm sie am Freitag eine Spende entgegen.

2000 Euro für das Kinderdorf

Die Physiotherapie Freier & Linke aus Negast übergab einen symbolischen Scheck mit der Summe von 2000 Euro für das Projekt Kinderdorf. Damit nicht genug kamen noch einmal 500 Euro für den Jugendclub in Negast und 500 Euro für die Freiwillige Feuerwehr dazu. „Wie genial! Wir können malern!“, war Julia Meiser erfreut.

20 Jahre Physiotherapie

Doch wie kam es zu dieser großzügigen Spende? „Wir haben im vergangenen Jahr unser 20-jähriges Firmenjubiläum gehabt“, sagt Marina Linke. „Eine große Feier war nicht möglich, aber wir wollten das auch nicht übergehen.“ Deshalb hatte es zum Ende des Jahres in den Räumlichkeiten der Physiotherapie eine Tombola gegeben und „wir haben um Spenden statt Blumen gebeten“, ergänzt Remo Freier. Die Erlöse der Tombola und der Spenden kommen nun unter anderem dem Kinderdorf des KDW zugute.

„Wir sind zwar bereits in den Planungen für das Kinderdorf, aber natürlich ohne festen Termin“, sagt Julia Meiser. Denn auch bei der Jugendarbeit gibt es pandemiebedingt jede Menge Einschränkungen. Doch das bedeutet noch lange keinen Stillstand, wie das Trio verrät.

Immer für die Kinder und Jugendlichen da

So habe es vor dem jetzigen Lockdown in den Einrichtungen in Steinhagen, Zarrendorf, Lüssow und Groß Kordshagen noch das Angebot der Nachhilfe gegeben. Das gehe nun natürlich nicht mehr. „Im Moment sind wir dabei, die Jugendclubs auf Vordermann zu bringen und zu renovieren“, verrät Anne Hornbostel. Sobald es wieder Lockerungen gäbe, „wären wir mit einem mobilen Angebot unterwegs“, schaut Sozialpädagogin Julia Meiser in die Zukunft. Dort würden Bastel-Sets für die Kinder zu Hause ausgeteilt werden und es gebe einen Kummerkasten, bei dem sich die Kids und Jugendlichen mal auslassen könnten.

Schreib doch mal wieder einen Brief

„Wir wollen außerdem probieren, dass sich Brieffreundschaften zwischen den Jugendlichen der einzelnen Gemeinden entwickeln“, sagt Kaja Batiuk. Die Postboten wären die Mitarbeiter selbst. „Das Gute ist, dass wir die Kinder der Gemeinden eigentlich kennen und dann auch schon mal schauen können, welche Briefpartner vielleicht zueinander passen.“ Eine weitere Idee für die nahe Zukunft ist eine Schatzsuche nach dem Vorbild des Goecachings. Doch für diese Umsetzung braucht es noch etwas Zeit.

Aktuell sei man selbstverständlich trotz allem für die Kinder und Eltern als Ansprechpartner da, wenn auch in den meisten Fällen telefonisch oder per E-Mail. Auch in den vergangenen Monaten hatten die drei Frauen alle Hände voll zu tun und haben mit vielen liebevollen Aktionen nicht nur Kinder und Jugendliche daran erinnert, dass sie als Ansprechpartner da sind. Bereits im ersten Lockdown hatten sie etwa zu Ostern zahlreiche Bügelbilder mit Osterfiguren gezaubert und diese dann versteckt. „So wollten wir die Kinder natürlich auch nach draußen in die Natur locken“, sagt Anne Hornbostel mit einem Augenzwinkern. Ähnlich sah das zum Weihnachtsfest mit selbst gebastelten Weihnachtskugeln aus.

Liebevolle Geschenke für Senioren

„Aber wir haben auch etwas für die Senioren der Gemeinden gemacht“, sagt Kaja Batiuk. 550 kleine Kästchen „15 Minuten Weihnacht“ sind von ihnen gebastelt worden. Darin enthalten eine Anleitung, wie man sich eine Viertelstunde in Weihnachtsstimmung versetzen kann, inklusive eines Teebeutels und eines Teelichts. Doch nicht nur, dass diese kleinen Kunstwerke gebastelt worden sind, sie wurden auch alle persönlich übergeben. „Das war teilweise sehr emotional und wir haben ganz viel positive Rückmeldung erhalten“, sagt Julia Meiser und freut sich rückblickend.

Und nun packen sie die nächste Aktion an, wenn im Negaster Jugendclub die Malerpinsel rausgeholt werden!

Mehr Infos und Kontaktmöglichkeiten gibt es auf der Seite www.kdw-hst.de

Von Miriam Weber