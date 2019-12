Finanzspritze für Schalmeien in Prohn und Feuerwehr in Niepars

Prohn/Niepars

Die Autotür des schwarzen Mercedes klappt auf, und schon wird Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) mit Marschmusik empfangen, und zwar live und in Farbe. Denn die Schalmeien aus Prohn brachten dem Besuch aus Schwerin gern ein Ständchen, wollten sie doch zeigen, dass sie die Unterstützung aus Schwerin verdient haben.

Prohner Schalmeien erst 2018 gegründet

CDU-Landtagsabgeordneter Dietmar Eifler und Minister Lorenz Caffier (CDU) überreichen dem Prohner Bürgermeister Stefan Schindler, parteilos (v. l.), den Scheck für die Schalmeien. Quelle: Ines Sommer

17 000 Euro kosteten die generalüberholten Instrumente und die Kleidung für die Prohner Schalmeien, 13 600 davon wurden aus dem Strategie-Fonds des Landes bezahlt. „Die Gemeinde Prohn hat das Geld schon mal vorgeschossen, sonst hätte das kleine Orchester nicht spielen können. Und wir wollten die Initiative unbedingt unterstützen. Hat sich doch jetzt in Prohn damit das vierte Ensemble gegründet. Darauf sind wir schon ein bisschen stolz“, sagt der ehemalige Bürgermeister Peter Messing am Dienstagnachmittag vor der Prohner Feuerwehr. Dort hatten sich die Mädchen, Jungen, Frauen und Männer ganz in Rot-Schwarz präsentiert.

18 Mitglieder zählt das Orchester. Und die sind im Alter von 6 bis 45 Jahren. Das Schöne: Hier spielen ganze Familien mit. Wie kam es zur Gründung dieser besonderen Band? „Wir haben bei einem Musikantentreffen mal Schalmeien gehört und waren sofort begeistert. Das ist Musik, die für Stimmung sorgt“, erklärt uns Martin Friedrich.

Schon 15 Titel im Repertoire

Der 40-Jährige ist Chef der Gruppe, die inzwischen auch einen eigenen Verein gegründet hat. Schalmeien – dahinter stehen nicht nur die gleichnamigen Instrumente, sondern auch Pauken, Trommeln, Schellen und Tempelblöcke. Zweimal die Woche üben die Prohner im Feuerwehrhaus, und zwar wie alle Musiker, ohne Miete an die Gemeinde zu zahlen. Die Proben haben sich gelohnt, schon 15 Titel gehören zum Repertoire. Das sind Märsche und Schlager, aber auch „Cordula Grün“ haben die Schalmeien drauf.

Und noch etwas sorgt für viel Zuspruch: Man braucht keine Noten zu können. „Wir spielen nach Zahlen, deshalb lernen die meisten sehr schnell“, so Martin Friedrich. Die Musiker kommen natürlich nicht nur aus Prohn, sondern auch aus Parow und Stralsund. 22 Auftritte hatte das Ensemble im ersten Jahr. Darauf sind die Prohner Schalmeien schon stolz. Und wer noch mitmachen will, ist jederzeit herzlich willkommen.

Übrigens haben die Musiker erzählt, dass sie bei einem Treffen in Tutow nun ganz offiziell in die Familie der MV-Schalmeien aufgenommen wurden.

Neue Schutzkleidung für die Feuerwehrleute

Die Feuerwehren des Amtsbereiches Niepars wurden aus dem Strategiefonds mit rund 30 000 Euro bedacht. Dafür wurden Schutzausrüstungen und eine neue Rettungsschere angeschafft. Quelle: Ines Sommer

Gut anderthalb Stunden später konnten sich mehrere Feuerwehren des Amtsbereiches Niepars über Finanzspritzen freuen. Hier gab es 30 000 Euro aus dem Strategie-Fonds. Auch hier hatten die Gemeinden das Geld zuvor ausgelegt – in erster Linie für neue Kleidung für die Atemschutzgeräteträger. „Da kommen pro Nase für Jacke und Hose rund 1000 Euro zusammen“, sagt Matthias Horn, Wehrleiter in Niepars. 20 000 hat seine Truppe für die Kleidung bekommen, aber auch eine neue Rettungsschere ist rausgesprungen.

„Die neue Schutzkleidung, die wir erst einmal vorfinanziert haben, war leider schon im Einsatz“, sagt Bürgermeisterin Bärbel Schilling (parteilos) und berichtet Lorenz Caffier von dem schlimmen Brand in Wüstenhagen. Der Minister versäumte es ebenso wenig wie der CDU-Landtagsabgeordnete Dietmar Eifler, den Kameraden der freiwilligen Feuerwehren für ihren Einsatz zu danken. „Auch wenn wir manchmal zu Einsätzen gerufen werden, die uns eigentlich nichts angehen. Ich finde zum Beispiel, dass Feuerwehrmänner nicht dazu da sind, als Tragehilfe zu dienen...“

Die Freiwillige Feuerwehr in Niepars gibt es seit 1931. Im Gerätehaus erzählt diese Galerie von der Geschichte. Quelle: Ines Sommer

Auch die anderen beiden freiwilligen Feuerwehren des Amtsbereiches Niepars sind mit Fördermitteln bedacht worden. So konnten sich die Blauröcke in Groß Kordshagen über 6000 Euro freuen, die Wehr der Gemeinde Pantelitz, die in Zimkendorf ihr Domizil hat, wurde mit 4000 Euro bedacht. Geld, das hier ebenfalls in neue Schutzkleidung investiert wurde.

