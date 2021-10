Fischbistro Sundangler bei Stralsund: Wie Sebastian Müller die Karibik an den Sund holt

Sundhagen/Stralsund

Schließen Sie die Augen: Sanftes Meeresrauschen vermischt mit „No Woman No Cry“ als leise Hintergrundmusik. Jetzt fehlt nur noch eine kubanische Zigarre und das Bild ist komplett – willkommen in der Karibik. Zwar gibt es bei den Sund-Anglern an der Marina Neuhof keine weißen Sandstrände und das Wetter ist zugegeben weit von der 30-Grad-Marke entfernt, dennoch erinnern Garnelenspieße und Rippchen mit BBQ-Sauce an weiter entfernte Inseln als Rügen und Usedom.

Schon seit Sebastian Müller sechs Jahre alt war, angelt er leidenschaftlich gern. Überall entlang des Strelasundes hat der gebürtige Boltenhagener schon seine Angelrute ausgeworfen. „Am liebsten angle ich in Stralsund, nachts beißen dort die Zander besonders gut“, erzählt der Hobbyangler. Seine Leidenschaft machte Müller vor elf Jahren zum Beruf. Zunächst eröffnete er die Sund-Angler als Bootsvermietung und Geschäft für Angelzubehör. Erst später kam ein Bistro hinzu. „Damals habe ich sogar noch im Laden gewohnt, da sieht man heute noch die Tapeten und den Boden.“

Vom urigen Imbiss zum schicken Bistro mit Karibik-Flair

„Angefangen haben wir mit Bockwurst und Kaffee im Flur. Damit wollten wir den Anglern eine kleine Stärkung bieten“, erinnert sich der Besitzer. Die Nachfrage wurde jedoch immer größer, so entstand das kleine Bistro mit Fischbrötchen und Räucherfisch aus der hauseigenen Räucherei. „Es war noch sehr urig. Damals hatten wir drei Tische und saßen praktisch im Schlamm.“

Heute zaubert er zusammen mit seinem Koch Robin Raue exotische Fischplatten, saftige Steaks sowie handgeschnittene Pommes aus frischen Kartoffeln. „Die Idee, etwas Karibik an den Sund zu bringen, kam mir vor fünf Jahren im Urlaub auf Barbados“, erinnert er sich. Dort faszinierten ihn vor allem die Köstlichkeiten der örtlichen Märkte.

Zu Hause angekommen, reiste er sofort wieder zurück. „Ich habe dann Rezepte und Gerichte gesammelt, damit ich diese bei uns im Bistro anbieten kann. Wir haben dann auch gleich eine Außenküche gebaut“, führt Müller weiter aus. „Ich wollte den Menschen aus der Heimat dieses Lebensgefühl auf den Märkten weitergeben.“ Die karibischen Inseln waren für ihn stets ein besonderer Ort: Während eines Ausflugs in die Dominikanische Republik lernte er seine kanadische Freundin Roxanne Levac kennen.

Robin Raue (l.) und Sebastian Müller (r.) beweisen beim Anrichten ihrer Fischplatten viel Liebe zum Detail. Quelle: Barbara Waretzi

Alle Jahre wieder nach Kanada: Freundin und Kind im Ausland

„Ich fliege jedes Jahr für sechs Monate nach Ottawa, um meine Freundin und unseren anderthalbjährigen Sohn Grizzly sehen zu können“, erklärt Müller das jährliche Pendeln zwischen den beiden Ländern. „Unser Betrieb ist sehr saisonabhängig. Im Winter haben wir weniger Gäste als im Sommer, deshalb kann ich die sechs Monate in Kanada verbringen und meine Mitarbeiter allein lassen“, sagt er. Normalerweise kehrt er pünktlich zur Heringssaison im März zurück an den Sund. Doch mit den neuen Fangquoten, könnte sich dies nun ändern – auch Müller muss nun sein Geschäftsidee hinterfragen. „Das Heringsverbot ist für uns eine absolute Katastrophe“, stellt Sebastian Müller von den Sund-Anglern klar. „Die Heringssaison im März trägt einen großen Teil zu unserem Jahresumsatz bei“, erzählt er. Neben seinem Bistro und Angelzubehörgeschäft vermietet Müller Boote, doch durch das Verbot werden diese wohl vermutlich im Hafen stehen bleiben. „Wenn die Nachfrage nicht mehr da ist, werden viele Verleihe ihre Boote verkaufen“, merkt der Hobbyangler an. Auch er müsse dann sehen, was er mit dem Verleih macht. Weiterhin fürchtet er, dass nun die Regionalität in seinem Bistro verloren geht. Denn bisher bezieht er den Hering von lokalen Fischern, was künftig wohl ein Ende haben wird.

Im Sommer bis zu 19 Mitarbeiter

Auch wenn er weg ist, weiß er sein Geschäft in guten Händen, schließlich arbeitet seine Mutter mit. „Die ersten drei Jahre habe ich versucht, den Laden und die Bootsvermietung alleine zu schmeißen, doch die Arbeit wurde immer mehr“, erklärt er. Zur Hochsaison besteht sein Team aus 19 Mitarbeitern. Jeden Sommer suchen sie Mitarbeiter zur Verstärkung, die im Familien-Bistro mithelfen. „Gerade suchen wir noch jemanden für die Küche, sollte ein Hobbykoch noch etwas suchen, kann er sich gerne bei mir melden“, sagt der Chef und zwinkert.

Sein Koch Robin Raue genießt die Zeit ohne Chef: „Ich kann Bob Marley mittlerweile nicht mehr hören. Sobald Basti weg ist, wird hier immer andere Musik gespielt“, scherzt Raue. Das jährliche Pendeln sieht Sebastian Müller jedoch lediglich als Zwischenlösung an. Langfristig würde er gerne auswandern. „Ich möchte natürlich lieber bei meiner Familie bleiben, derzeit geht das aber leider noch nicht“, gesteht er. So geht es für den Familienvater nächste Woche wieder zurück in die Wahlheimat.

