Stralsund

In knapp 14 Tagen startet auf der Stralsunder Hafeninsel das größte Angelevent in Deutschland in diesem Jahr. Hauptorganisator der Fishing Masters Show 2019 ist Siegfried Götze (59). OZ sprach mit dem Vizepräsidenten der Royal Fishing Kinderhilfe über die Entstehung der gemeinnützigen Organisation, die Rolle der Botschafter und Prominente, die an den Sund kommen.

Wie kam es zu der Idee, im Mai 1999 die Royal Fishing Kinderhilfe ins Leben zu rufen?

Siegfried Götze: Viele Jahre habe ich Angelreisen nach Schweden organisiert – die „Royal-Fishing-Tour“. Der Name „Königliche Angeltour“ entstand, weil wir in der Mörrum königliche Fische, also Lachse, fingen und in diesem Fluss auch der schwedische Monarch fischt. Auf einer Tour entstand die Idee, mit Hilfe von Prominenten das Hilfsprojekt für Kinder und Jugendliche zu organisieren. Die Angelgroß- und Fachhändler sowie meine Chefin Alexandra Jahr, Geschäftsführende Gesellschafterin des Hamburger Jahr Top Special Verlages, fanden das Anliegen sofort gut.

Sie wollen Kindern, die dazu sonst keine Möglichkeit haben, die Chance geben, dieses naturverbundene Hobby zu erlernen?

Zu viele junge Menschen leiden unter den Auswirkungen unserer Gesellschaft: Vereinsamung, Drogen und sozialer Abstieg ruinieren das Leben vieler Kinder. Sie verbringen ihre Freizeit auf der Straße, anstatt die Natur zu erleben. Die Royal Fishing Kinderhilfe kümmert sich um sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, vorwiegend aus Kinderheimen. Wir sorgen für eine sinnvolle und spannende Freizeitbeschäftigung.

Die ersten Gelder haben Sie mit signierten Angelruten von Promis eingespielt?

Das stimmt. Dabei half unsere Zeitschrift „Blinker“. Mit dem Erlös konnten wir mit Kindern und Jugendlichen aus fünf Kinderheimen im niedersächsischen Hannover Angelkurse durchführen. Die Kinder und Heimleiter waren begeistert. Im Oktober 1999 fand dann die Gründungsversammlung der Kinderhilfe statt.

Zu den zehn Gründungsmitgliedern zählte der Münchener Schauspieler Fritz Wepper. Er gehört auch in Stralsund zu den prominenten Gästen?

Ja. Es freut mich sehr, dass Fritz Wepper dabei ist. Zudem haben sich als prominente Botschafter unserer Organisation unter anderem der Showmaster Harry Wijnvoord, die Sänger Klaus Baumgart und Claas Vogt, TV-Koch Mike Süsser, die Schauspieler Anja Schüte, Matthias Schloo und Bernd Herzsprung sowie Moderator Andreas Franke angesagt.

Skisprung-Legende Jens Weißflog aus dem Erzgebirge wollte auch an den Strelasund kommen?

Richtig. Doch Jens ist leider kurzfristig verhindert. Er hat aber spontan 500 Euro für das Hilfsprojekt gespendet.

Die jährlichen Beiträge Ihrer aktuell 130 Mitglieder und alle Spenden, die von den Promis eingeworben werden, gehen zu 100 Prozent an die Kinderhilfe?

Sie fließen fast vollständig in das Hilfsprojekt. Einen Großteil der Personalkosten trägt der Jahr Top Special Verlag.

Royal Fishing Kinderhilfe Veranstalter des Stralsunder Angelevents, das vom 21. bis 23. Juni stattfindet, ist die Royal Fishing Kinderhilfe: Diese feiert in der Hansestadt ihr 20-jähriges Bestehen. Die gemeinnützige Organisation organisiert und finanziert Lehrgänge zur Fischereischeinprüfung für Kinder und Jugendliche, die in Kinderheimen leben, auch in MV. Insgesamt fast 6300 junge Leute wurden in Deutschland und Europa bislang gefördert, Kinder sollen das Angeln als Hobby für sich entdecken. Aktuell hat die Royal Fishing Kinderhilfe 130 Mitglieder. Darunter sind viele Prominente, die Mitgliederbeiträge entrichten und Spenden sammeln. Darunter sind Showmaster, Schauspieler und Sportler, zum Beispiel der Showmaster Markus Lanz, der Schauspieler Francis Fulton-Smith, Skisprung-Olympiasieger Jens Weißflog und der einstige Fußball-Nationalspieler Patrick Owomoyela. Mehr unter www.royal-fishing.de und www.angelshow.de

Mehr zum Thema:

Die Angelwelt trifft sich in Stralsund

Heftige Kritik an Stralsunds Angler-Spektakel: Peta fordert Absage

Auswertung: Das sind die Besten beim „Fisch des Jahres 2018“

Galerie: Promis ziehen für Fische in der Ostsee blank

Volker Penne