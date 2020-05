Fitnessstudios bis Mitte Juni zu: Trainer in Stralsund sauer

Stralsund

Der MV-Plan zu den Lockerungen in der Corona-Krise hat die Betreiber von Fitnessstudios in unserem Land hart getroffen. „Ich hätte nie damit gerechnet, dass wir erst am 15. Juni aufmachen dürfen und das geht den anderen in der Branche auch so“, sagt Stephan Fischer gefrustet.

Der 38-Jährige ist stellvertretender Geschäftsführer des „Gym Fitness World“ in Grünhufe. Vor Corona haben in den Räumen im Lindencenter rund 1000 Leute trainiert.

Wir können Auflagen schnell erfüllen

„Wir könnten schon jetzt einfacher als manch andere die Gesundheitsauflagen erfüllen. Wir haben ein Einlasssystem, sehen, wer wann im Studio ist, können ohne großen Aufwand am Bildschirm die Anzahl der Mitglieder ablesen, die an den Geräten trainieren. Und die Desinfektion gehört bei uns schon immer zum Tagesgeschäft“, so Stephan Fischer.

In NRW sind Fitnessstudios schon offen

Der Stralsunder findet es fragwürdig, dass Mitte Mai schon Urlauber aus anderen Bundesländern kommen dürfen, aber im eigenen Land noch nicht mal alles wieder hochgefahren wird. Wie er im OZ-Gespräch berichtet, gibt es schon schriftlichen Protest aus der Fitnessbranche, um den Druck auf politischer Ebene zu erhöhen. Denn es könne nicht sein, dass alle Bundesländer, die viel mehr Infizierte hatten, schneller das Gerätetraining zulassen als Mecklenburg-Vorpommern. NRW öffnete am Montag die Fitnessstudios, viele andere Länder ziehen am 18. oder 25. Mai nach.

Zehn Mitarbeiter in Kurzarbeit

Seit 18. März haben die Fitnesstempel geschlossen. Für zehn feste Mitarbeiter in der „Gym Fitness World“ hieß ab 1. April Kurzarbeit null. Aber auch die externen Trainer und Aushilfen sind von der radikalen Schließung seit Wochen betroffen. „Sollten wir erst am 15. Juni wieder öffnen, reden wir in unserem Fall von einem Verlust von über 120 000 Euro. Als Förderung haben wir 15 000 Euro bekommen.“

Mitglieder bekommen Trainingsguthaben

Die Rechtslage sehe vor, dass jedes Mitglied in dieser Zeit keinen Beitrag zahlen muss. „Wir haben das mit unseren Mitgliedern über ein Trainingsguthaben für die Zeit der Schließung versucht zu kompensieren und freuen uns, dass in dieser schweren Zeit sehr, sehr viele Mitglieder zu uns halten. Aber am Ende des Tages wird jeder dieses Guthaben irgendwann aufbrauchen wollen.“

Der Vizechef kann sich als Personal Trainer über Wasser halten, denn nach einem Antrag bei der Stadt ist diese 1-zu-1-Betreuung möglich. „Ich könnte das sogar ausweiten, aber wir bekommen unsere zweijährige Tochter nicht in der Kita unter“, so der Fitnesstrainer, der auch den Abschluss als Bankkaufmann in der Tasche hat. Der wird von Nutzen sein, wenn er später einmal das Fitnessstudio übernimmt.

„Das wäre dann die zweite Generation, denn vor 26 Jahren haben mein Vater Heinz-Peter Fischer und sein Partner Udo Waitschies das Studio aufgebaut.“ Da war auch schon hier und da schwieriges Fahrwasser zu meistern, aber die Corona-Krise ist eine besondere Herausforderung. „Ich hoffe, dass wir die Krise überstehen“, sagt Stephan Fischer und erklärt, dass man jetzt nicht die Hände in den Schoß gelegt hat.

Land muss nachbessern

„Wir haben uns schon etwas vorbereitet. Die Abstände zwischen den Geräten wurden auf unseren insgesamt rund 1000 Quadratmetern vergrößert, wir haben noch mal alles gründlich desinfiziert. Und sollte Mundschutz erforderlich sein, kriegen wir das auch hin. Das sind alles lösbare Aufgaben für die Fitnessstudios“, findet er und schiebt hinterher: „Allerdings wäre ein Mundschutz fürs Training nicht optimal und außerdem kann man ja keinem erklären, dass er im Restaurant keinen braucht, aber beim Training schon.“

Fitnessstudio zieht bald um Das Studio „Gym Fitness World“ befindet seit dem Auszug aus der Bahnhofspassage im Lindencenter in Grünhufe. 1000 Quadratmeter werden von dem Stralsunder Unternehmen dort in der oberen Etage genutzt. In der Zwischenzeit laufen die Bauarbeiten für das neue Gebäude an der Ecke Knieperdamm/ Hauptmann-Straße weiter (die OZ berichtete). Dort, wo einst das Pionierhaus stand, das im November 2017 abgerissen wurde, entsteht bis zum Sommer ein neues Domizil für Sanitätshaus und Fitnessstudio. Bis Oktober 2018 waren die Fundamentarbeiten in vollem Gange, im November wurde der Grundstein gelegt. Im September 2019 bekam das Gebäude die Richtkrone aufgesetzt. Maler, Trockenbauer und Elektriker kümmern sich derzeit um den Innenausbau, die Dachdecker liegen in den letzten Zügen. 1300 Quadratmeter groß wird das Gebäude, das sich über zwei Etagen erstreckt. Der Eingang liegt auf der Innenseite. In die obere Etage wird das Studio „Gym Fitness World“ mit Sport, Wellness und Sauna einziehen, das auch im Erdgeschoss einen Seminar- und Kursraum nutzt. Ansonsten befindet sich unten das neue Sanitätshaus Schumann, bisher in der Altstadt präsent. iso

Stephan Fischer und seine Kollegen von insgesamt 125 Firmen in der Fitnessbranche hoffen, dass das Land den Fall Fitnessstudios schnellstens noch mal genauer unter die Lupe nimmt und bei den Lockerungsregeln nachbessert. Sein Brief müsste inzwischen bei Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) angekommen sein.

Von Ines Sommer