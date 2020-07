Flammen zerstören Haus in Richtenberg: 17-Jährige erlitt Rauchgasvergiftung

Richtenberg

Dicker Qualm stieg am Freitagmorgen gegen 7 Uhr in den Richtenberger Himmel. Kurz darauf heulten die Sirenen auf. Das Haus in der Langen Straße 11 stand in Flammen. Der Brand war im Obergeschoss ausgebrochen, vermutlich in einem Bastel- und Hobbyraum. Durch das Feuer wurde die nebenan noch schlafende Tochter der dreiköpfigen Familie leicht verletzt. Die 17-Jährige kam mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Stralsunder Krankenhaus.

Vier Wehren mit 36 Brandbekämpfern im Einsatz

Auch die Hauseigentümerin des Dreigeschossers, in dem nur eine Familie lebt, wurde leicht verletzt, sie wollte nicht in die Klinik und ließ sich vor Ort durch die Rettungskräfte behandeln. Alle drei Personen hatten das brennende Haus bereits verlassen, als die Feuerwehren eintrafen.

Bei dem Brand waren 36 Feuerwehrleute im Einsatz. Sie kamen nicht nur aus Richtenberg, sondern rückten auch aus Franzburg, Oebelitz und Wolfshagen an. „Alarmiert wurden noch mehr Wehren, die wurden aber letztendlich nicht gebraucht, weil die Kräfte vor Ort ausreichten, um das Feuer schnell zu löschen“, sagte Amtswehrführer Marius Holder, der gemeinsam mit seinem Stellvertreter Marcel Lebich und der ortsansässigen Wehrführung den Einsatz leitete, der OZ. Während der Löscharbeiten war die Ortsdurchfahrt von Richtenberg, gleichzeitig die L 192, voll gesperrt.

Haus ist unbewohnbar

Das Haus unweit des Richtenberger Rathauses wurde durch den Brand und das Löschwasser so stark beschädigt, das es vorläufig unbewohnbar ist. Deshalb wurde sofort das Ordnungsamt Franzburg-Richtenberg hinzu gerufen, um Unterkünfte zu organisieren. Die wurden jedoch nicht gebraucht, weil die Familie bei Freunden und Verwandten unterkam.

Brandursachen-Ermittler untersucht den Fall

Die Brandbekämpfer hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. „Mit unserer Wärmebildkamera haben wir dann nach eventuellen Glutnestern geguckt und konnten schließlich Entwarnung geben“, so Marius Holder. Am Nachmittag wird durch die Richtenberger Feuerwehr dann zur Sicherheit noch mal eine Kontrolle durchgeführt. Zur Brandursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Vermutet wird ein technischer Defekt in dem Raum, wo das Feuer ausgebrochen ist. Die Kripo ermittelt jedoch noch. Ines Sommer

