Fleischerei-Fachverkäuferin aus Stralsund will die Welt erkunden

Stralsund

Die 22-jährige Stralsunderin Michelle Smentek liebt ihre Geburtsstadt und möchte dennoch ihre Heimat nach ihrer Ausbildung zur Fleischerei-Fachverkäuferin für einige Zeit in Richtung Westen verlassen. „Ich gehe zwar sehr gerne mit meinem Freund an der Sundpromenade spazieren und mag auch die Hafeninsel zum Flanieren, aber mein Freund und ich wollen nach der Ausbildung raus, was nicht heißen soll, dass wir nicht wieder irgendwann in die alte Heimat zurück kehren möchten“, so die lebensfrohe, freundlich lächelnde junge Frau, die gerne in ihrem Ausbildungsbetrieb, der traditionsreichen Familien-Fleischerei Zahlmann, arbeitet. Die ehemalige Marie-Curie-Schülerin möchte jedoch zunächst erst einmal woanders jobben, die große weite Welt erkunden und später einen gut bezahlten Arbeitsplatz finden.

Von Christian Rödel