Fluchtversuch missglückt: Betrunkener kassiert zwei Anzeigen in Stralsund

Stralsund

Unbelehrbar zeigte sich ein junger Mann Sonntagnacht in Stralsund, der nach einer Sachbeschädigung trotz Fluchtversuch von der Polizei geschnappt wurde. Kaum war er wieder auf freiem Fuß, beging er einen Diebstahl und kassierte innerhalb von nur zwei Stunden die zweite Anzeige.

Dumpfer Knall alarmiert Bundespolizisten

Gegen 1 Uhr hörten Bundespolizisten einen lauten dumpfen Knall an der Fahrradabstellanlage am Bahnhof in Stralsund. Beim Eintreffen stellten sie fest, dass die Scheibe einer Bankfiliale großflächig gesplittert war. Die Beamten suchten das Gelände ab und trafen in der Bahnhofspassage auf einen jungen Mann, der sofort die Flucht ergriff. Im Bereich des Frankenteichs verloren sie zunächst die Spur. Der Flüchtende hatte die Dunkelheit genutzt und war in die dichten Sträucher im Uferbereich gesprungen. Weitere Einsatzkräfte wurden hinzugezogen.

Anzeige

Stecken geblieben im Fluchtversteck

Der 25 Jahre alte Mann gab sich schließlich von selbst zur erkennen, denn er hatte sich in eine missliche Lage gebracht. Er war in einer Brombeerhecke gelandet und hatte sich unter Baumstämmen versteckt. Durch eigene Kraft, wäre es dem Mann kaum gelungen sich aus der Situation zu befreien, teilt die Polizei mit. Beamte halfen ihm und brachten den unter Alkoholeinfluss stehenden 25-Jährigen zur Wache auf dem Bahnhof. Dort musste er sich einem Atemalkoholtest unterziehen, der 1,63 Promille ergab. Eine Videoauswertung überführte den Tatverdächtigen und zeigte, dass er mit seinem Schuh in die Scheibe der Bankfiliale getreten hatte.

Fahrrad entwendet

Kaum hatte der Mann nach Anzeige wegen Sachbeschädigung die Wache verlassen, beobachteten die Bundespolizisten ihn knapp 15 Minuten später bei einer nächsten Straftat. Diesmal entwendete er aus der Fahrradabstellanlage ein Fahrrad und zog von einem weiteren Rad die Beleuchtung ab. Auf Nachfrage der Beamten gab er an, dass ihm das Fahrrad sowie die Beleuchtung gehören. Angeblich habe er beides einem Freund geliehen und sich nun „zurückgeborgt“. An den Namen des Freundes konnte er sich aber nicht mehr erinnern. Die Beamten stellten Rad und Beleuchtung sicher. Der 25-Jährige landete zum zweiten Mal auf der Wache und kassierte die zweite Anzeige – nun wegen Diebstahl. Anschließend wurde er wieder auf freiem Fuß gesetzt.

Von OZ