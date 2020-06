Stralsund

Wie so oft ist Flugkapitän Jörg Degen (46) mit seiner Lufthansa-Cargo-Maschine MD 11F in letzter Zeit über Stralsund hinweggedüst – nach Fernost oder von dort zurück nach Frankfurt. Dann konnte man am Sund manchmal die Kondensstreifen verfolgen, die sich über Rügen bis ins Unendliche hinzogen.

Vom Cockpit-Blick aus 11 000 Metern Höhe hat er immer geschwärmt: „Diese Symbiose aus grünem Land und blauem Wasser – einfach grandios, besonders mit den gelben Rapsteppichen“.

Stralsund mit Rügenbrücke aus 11.000 Metern Höhe aufgenommen. Quelle: Flugkapitän Jörg Degen

Bis er es wissen wollte und sich mitsamt seiner Frau, den beiden Kindern und Eltern an den Sund aufgemacht hat. „Hätte nicht gedacht“, zieht der vielfache Weltumrunder und Fluglehrer mit „Traumberuf“ nach drei Tagen zwischen Altstadt, Ozeaneum, Fischbrötchen und „ Gorch Fock“ Bilanz, „dass die Stadt auch aus Fußgängersicht so schön ist!“

Von Peer Schmidt-Walther