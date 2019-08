Stralsund

Das Welterbe der Hansestadt ist ein Magnet für Kreuzfahrttouristen. Zwar meiden die großen Pötte unter den Kreuzfahrern die schwierige Zufahrt mit ihren versandenden Fahrrinnen auf Ost- und Nordansteuerung. Um so engagierter stoßen Reedereien von Flusskreuzern in diese Lücke. „Letztes Jahr kamen bei 120 Anläufen von Flusskreuzfahrtschiffen etwa 17 000 Touristen in den Stadthafen“, sagt Sören Jurrat, Geschäftsführer des Seehafens Stralsund.

Meist bleiben die Kreuzfahrer eine Nacht im Hafen, fahren tags darauf weiter. Besuchern der Hafeninsel fällt dann auf: Die Schiffsdiesel wummern am Kai weiter, Abgasfahnen wehen schon mal über die Freisitze der Gastronomen. Um den Hotelbetrieb an Bord aufrechtzuerhalten, muss der Schiffsdiesel Strom erzeugen.

Kein Landstrom-Anschluss für Kreuzliner im Stadthafen

DJ Sebastian Beyer kennt das. Als er am Sonntag vor der „Werkstatt“ auflegt, hat in Sichtweite die „ Junker Jörg“ an der Fährbrücke festgemacht. Wie von einer Hauswand wird die Musik reflektiert. „Für den Tourismus in der Stadt sind die Flusskreuzfahrtschiffe wichtig", sagt der Stralsunder. „Dennoch sollte sich die Umweltverschmutzung im Hafen in Grenzen halten“, findet Beyer. Für ihn wäre Landstrom die Alternative, um nicht die ganze Zeit den Schiffsdiesel laufen zu lassen. Doch einen Landstromanschluss für Kreuzfahrer sucht man im Stadthafen vergebens.

Landstrom bringt in Barth Ruhe für Anlieger

Anders im Barther Hafen. „Flusskreuzer, die über Nacht bleiben, müssen ab 21.30 Uhr an die Steckdose und Strom von Land beziehen“, sagt Hafenkapitän Stephan Wenke. „Dann ist Ruhe für Anlieger wie für Schiffspassagiere.“ Barth hat seit vier Jahren einen Stromanschluss, der die Kreuzfahrer versorgt. Etwa 30 Passagierschiffe machen pro Jahr im Barther Stadthafen fest. Sollten zwei von ihnen zeitgleich anlegen, hat Wenke eine Alternative. „Dann wird das zweite Schiff in den Wirtschaftshafen verlegt, der auch über Landstromanschluss verfügt.“ Barth will seinen Stadthafen weiter ausbauen – auch mit einem weiteren Stromanschluss. Fördermittel sind beantragt und Wenke hofft, dass Ende 2020 alles fertig sein wird.

Landstrom als Zusatzgeschäft für Stadtwerke

„Ein Landstromanschluss ist teuer, weil große Stromstärken zur Verfügung gestellt werden müssen. Dafür braucht es neue Leitungsnetze“, sagt Dieter Hartlieb, Geschäftsführer der SWS Stadtwerke Stralsund. Hartlieb würde den Schiffen gerne Strom verkaufen, sieht darin ein Zusatzgeschäft. Der SWS-Geschäftsführer sieht aber eine hohe Investitionssumme auf die Stadtwerke zukommen, die „alleine nicht zu stemmen ist“. Dieter Hartlieb hatte dazu Infrastrukturminister MV, Christian Pegel ( SPD), bei dessen jüngstem Besuch im Seehafen Stralsund um Unterstützung gebeten.

Diese hatte Pegel nicht direkt zugesagt, aber deutlich gemacht, dass sich die Landesregierung der Bedeutung des Themas Landstrom für die Umwelt bewusst sei, auch wenn das richtig viel Geld kosten werde. „Zudem ist zu prüfen, wer für eine Förderung zuständig ist“, so der Minister mit Hinweis auf seinen Fachkollegen Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU). Eins betonte Pegel aber: „Die Hansestadt muss eine umfassende Planung dafür vorlegen.

Das fordert auch Peter van Sloten, SPD-Fraktionschef der Bürgerschaft. „Die Installation von Landstromanlagen darf nicht kurzfristig gedacht sein. Wir brauchen ein nachhaltiges Nutzungskonzept für den Hafen, in dem Landstrom ein Teil ist.“

Technische Herausforderung Landstrom ermöglicht es Kreuzfahrtschiffen, Generatoren an Bord abzuschalten und Diesel zu sparen. Umweltvorteil: Je nach Schiffstyp lassen sich bis zu 95 Prozent Stickoxidoxid- und Partikel-Emissionen vermeiden. Der CO2-Ausstoß kann bis zu 30 Prozent reduziert werden. Problem: Der Stromanschluss muss für verschiedene Bord-Frequenzen von 50 und 60 Hertz sowie Spannungserfordernisse verschiedener Schiffstypen funktionieren.

Landstromanschlüsse kommen ins Sanierungskonzept

„Wir sind dabei, Landstromanschlüsse ins Sanierungskonzept der Hafeninsel einzubinden“, hatte Stephan Bogusch“, Abteilungsleiter Straßen und Stadtgrün der Hansestadt im letzten Jahr erklärt. Dann wurde der marode Zustand der Kaianlage vorm Ozeaneum festgestellt, was die Planungen zusätzlich finanziell belasten dürfte. „Doch Ekkehard Wohlgemuth, Amtsleiter für Planung und Bau, legte sich gestern auf Anfrage fest: „Es ist vorgesehen, im Zuge der Sanierung der nördlichen Hafeninsel Landstrom zu schaffen.“

