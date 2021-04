Förderung fürs Stralsunder Mehrgenerationenhaus: Auf die nächsten acht Jahre

Stralsund

Der Anlass wäre eine wert gewesen, doch sind große Feiern noch immer verboten: Für das Stralsunder Mehrgenerationenhaus (MGH) hat eine neue Förderperiode begonnen und die dauert gleich mal acht Jahre. In dieser Zeit gibt es finanzielle Unterstützung vom Bund. Eigentlich ein Grund zum Jubeln, doch beim MGH begnügte man sich in der vergangenen Woche mit dem Anbringen eines neuen Schildes.

Auf die Bescheidenheit folgte sogleich auch noch eine Enttäuschung: „Am Folgetag waren am neuen Schild Einschlagspuren erkennbar und das Logo wurde von Unbekannten entfernt“, berichtet Fanny Gaube und fragt verwundert: „Wer macht denn so etwas?“

Bessere Lebensverhältnisse in Deutschland

Gaube ist zuständig für die Pressearbeit des Kreisdiakonischen Werks in Stralsund. In dessen Trägerschaft ist das Mehrgenerationenhaus, das wie rund 530 weitere in Deutschland von dem mehrjährigen Förderprogramm „Miteinander – Füreinander“ bis 2028 profitiert.

Es zielt darauf ab, „einen Beitrag für gute Entwicklungschancen und faire Teilhabemöglichkeiten für alle in Deutschland lebenden Menschen zu leisten und damit gleichwertige und bessere Lebensverhältnisse in allen Gebieten Deutschlands zu schaffen“. Das schreibt das federführende Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben auf seiner Internetseite. Mehrgenerationenhäuser helfen demnach auch, die Herausforderungen des demografischen Wandels zu bewältigen.

Beratungen sind noch möglich

Wegen der Corona-Bedingungen ist die Einrichtung, die an der Adresse Katharinenberg 35 zu finden ist, derzeit geschlossen. „Wir stehen aber für 1:1-Beratungen zur Verfügung und freuen uns auf Begegnung mit Abstand und Maske“, sagt Susanne Tessendorf, Koordinatorin des Hauses, das außer vom Bund seit 2007 auch von der Stadt unterstützt wird. „Darüber hinaus sind wir selbstverständlich trotzdem mit unseren Besuchern und Ehrenamtlichen in Kontakt: per Telefon, per Mail, postalisch, per Videokonferenz, über Facebook, bei einem gemeinsamen Spaziergang oder dem zufälligen Treffen in der Stadt.“

Wenn gerade keine Pandemie das Land im Griff hat, können Gäste des MGH Computertrainings, Spielenachmittage und viele weitere Angebote nutzen. „Das Anliegen ist es, Initiativen Raum zu geben“, sagt Fanny Gaube. „Angebote, die nicht mehr gebraucht werden, werden durch neue ersetzt.“ Eine Angehörigengruppe für die Betreuung von Menschen mit Demenz nutzte das Haus, ebenso wie Mitstreiter der Lesebühne Textrabatt.

Engagierte Leute machen viele Angebote erst möglich, sagt Judith Montag, die sich speziell um die Koordinierung von Ehrenamtlichen kümmert. So sollen beispielsweise Senior-Trainer Kinder und Jugendliche bei den Hausaufgaben unterstützen, sobald das wieder möglich ist. Dann soll auch ein weiteres, wahrscheinlich dringend notwendiges Projekt starten, das Wege aus der Einsamkeit aufzeigen soll.

Von Kai Lachmann