Forstamt Schuenhagen: Starke Eichen in Vorpommerns Wäldern

Schuenhagen

Die Eiche gilt immer noch als Sinnbild für einen guten, starken, deutschen Baum. Und das hat einen guten Grund: „Eichen hatten eine große Bedeutung als Mastspender für das Weidevieh und als Bauholz“, heißt es in einem früheren OZ-Beitrag von Peter Krüger, dem ehemaligen Forstamtsleiter von Schuenhagen.

Seit den Anfängen der forstwirtschaftlichen Arbeit im 18. Jahrhundert wurde ihnen deshalb große Aufmerksamkeit geschenkt. Schutzgebiete (Gehage) wurden eingerichtet, Pflanzungen vorgenommen.

Empfindliche Einschnitte gab es unter der schwedischen Regierung ab 1770. Sie genehmigte den Eichen-Einschlag für den Schiffs-, Artillerie- und Festungsbau. Mit der Machtübernahme durch die Preußen 1815 stabilisierte sich der Bestand und ging als Preußenwald in die Geschichte ein.

Vor 100 Jahren hohe Verluste durch Dürre und Pilzbefall

Hohe Verluste gab es noch einmal 1916/17 nach einem Eichensterben, verursacht durch Dürre, Spätfrost, Raupenfraß und Pilzbefall. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen weitere Verluste hinzu, so dass sich der Eichenanteil im Forstamt Schuenhagen damals von 40 auf 15 Prozent verringerte. Durch die intensive Holzernte in den folgenden Jahrzehnten nahm der Eichenanteil weiter ab.

Die Forstleute arbeiten seit Jahren erfolgreich daran, diesen Anteil langfristig wieder „hochzuschrauben“. Im Moment liegt die Stieleiche bei 19 Prozent und ist die häufigste Baumart in Schuenhagen, gefolgt von Rotbuche (18%) und Roterle (16,8%).

Außergewöhnlichste Eiche steht in Schuenhagen

Die wohl außergewöhnlichste Eiche steht im Forstamt Schuenhagen. Es ist eine rund 200 Jahre alte Stieleiche. Das genaue Alter lässt sich nicht mehr sagen. Den Spitznamen Globuseiche verdankt der Baum seinem besonderen Aussehen: Er hat am Stamm eine dicke Auswölbung.

Globuseiche kämpf mit einem Pilz

„Der Baum wurde von einem Pilz befallen und reagierte, in dem er die Schadstellen quasi ummanteln wollte. Der Pilz wurde wieder stärker, der Baum wehrte sich erneut. Dieser ewige Kampf zwischen Pilz und Baum führte quasi zu diesem dicken Bauch im Stamm“, erklärt Forstamtsleiter Andreas Baumgart. Er sorgt sich um die Eiche. „Irgendetwas hat sie, wir wissen nicht, was es ist, aber es schadet dem Baum“, sagt er und zeigt auch kahle Äste an dem Baumriesen. Ines Sommer

Von Ines Sommer