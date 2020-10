Forum zu Wirtschaft und Verkehr in Stralsund abgesagt

Stralsund

Das für Dienstag, den 20. Oktober, geplante Forum zur Entwicklung von Wirtschaft und Verkehr in der Hansestadt fällt aus.

Der CDU-Wirtschaftsrat MV hat das für 17 Uhr im Baltic-Hotel geplante Podiumsgespräch über Vorhaben und Visionen für das neue Jahrzehnt in diesen Bereichen in Stralsund mit Oberbürgermeister Alexander Badrow, Peter Fürst, Amt für Wirtschaftsförderung , Stephan Bogusch, Abteilung Verkehr des Bauamtes und Jens Rademacher, Leiter der Geschäftsstelle der Industrie- und Handelskammer in Stralsund, abgesagt.

Von OZ