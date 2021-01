Stralsund

Seit fast einem Jahr ruht das Kulturleben nahezu komplett. Keine Konzerte, keine Aufführungen, kein Theater. Was für uns als Konsumkonsumenten allenfalls ein trauriger Einschnitt im Alltag ist, wächst sich für manch Kulturschaffenden zu einem existenzbedrohenden Zustand aus.

Das Wasser steht bis zum Hals

Mit einer bundesweiten Fotoaktion soll auf die Notlage in der Veranstaltungsbranche aufmerksam gemacht werden. Und all den Menschen hinter dem großen Wort „Kultur“ soll damit ein Gesicht gegeben werden. Den Musikern und Tontechnikern, den Bookern und Caterern, den Veranstaltungskaufleuten und DJs genauso wie den Menschen in den Galerien und Theatern. Die regionale Initiative „ Kulturgesichter MV“ beteiligt sich an dieser Aktion und rückt auf den Porträts die Menschen unseres Bundeslandes in den Mittelpunkt. Organisiert wird das gemeinsam von dem Landesverband für Clubs- und Livespielstätten (Kulturwerk MV) und dem Stralsunder Musiklabel „Schutt X Asche“. „Wir wollen mit der landesweiten Fotoaktion der Veranstaltungs- und Kulturbranche in Mecklenburg-Vorpommern ein Gesicht geben“, sagt Anna Hansen.

Anzeige

Ein Netzwerk für Musiker schaffen

Vor etwa einem Jahr hatte sie gemeinsam mit Philipp Renne das Stralsunder Musiklabel gegründet. „Wir haben im Vorfeld mit befreundeten Bands gesprochen, wo sie Hilfe brauchen und haben dann daraus unser Konzept gebastelt“, erklärt die Stralsunderin. Das Ziel sei in erster Linie, dass sich regionale Bands besser vernetzen können. „Viele wissen gar nichts voneinander und haben demnach auch keine Ahnung, dass sie gemeinsam Ressourcen nutzen könnten.“ Das möchten die beiden gern ändern.

Unter anderem gibt es jetzt einen Onlineshop. „Dort können die Musiker ihre Musik vertreiben“, sagt Anna Hansen. Aber auch Merchandising-Produkte werden dort angeboten. Mittlerweile haben einige Bands aus Stralsund, Rostock und der Region den Kontakt zu „Schutt X Asche“ gesucht. Sie sind also ganz dicht dran an den Leuten und es war schnell klar, dass sie bei der Fotoaktion mitmischen würden.

Termine für Fotoshooting noch frei

„Wir haben in Stralsund zwei Fototermine“, sagt Anna Hansen. Der erste war am Sonntag, ein weiter wird am 30. Januar folgen. „Bislang haben wir Anmeldungen von bekannten Stralsunder Musikern, Veranstaltungstechnikern, Tattoo-Artists, DJs, Feuerspuckern und Wahrsagern und anderen Stralsunder Kulturschaffenden. Da ist noch ordentlich Luft nach oben“, rührt sie die Werbetrommel.

Es fehlt an Wertschätzung

Einer, der sich dafür entschieden hat, an der Aktion teilzunehmen, ist Jens Schnibben, seit 15 Jahren Leiter der Stralsunder Trommelschule „Trommel mit“. Entscheidend ist für ihn dabei, „dass ich ein Zeichen setzen kann, dass es uns Kulturtreibende noch gibt“, sagt der Stralsunder. Es sei nicht nur schwierig, als Künstler nichts machen zu dürfen, sondern die Situation sei für viele einfach untragbar. „Die Hilfen kommen zu spät und zu spärlich, zudem ist es ein schwieriges Prozedere, diese zu beantragen“, erklärt er. „Insgesamt hat man das Gefühl, dass es an jeder Wertschätzung fehlt“, findet er klare Worte. Deshalb sei es so wichtig, sich an so einer Aktion zu beteiligen und Gesicht zu zeigen.

Jedes Foto steht stellvertretend für die vielen Betroffenen, die aktuell ihren Beruf nicht ausüben können und teilweise von einer prekären existenzbedrohenden Situation betroffen sind. Die Porträts werden im Anschluss auf den Seiten und Social Media Kanälen von @kulturgesichter_mv geteilt, um größtmögliche Aufmerksamkeit in ganz Mecklenburg-Vorpommern zu erzielen.

Mit Porträts Mut machen

„Wir möchten mit der Aktion so viele diverse Menschen und betroffene Berufe wie möglich abbilden und freuen uns insbesondere auch über weibliche und nicht-binäre Kulturgesichter“, sagt Anna Hansen. „Wir wollen der Stralsunder Kulturbranche ein Gesicht geben und Mut machen. Schließlich sitzen wir alle im selben Boot und freuen uns, mit der Fotoaktion alle Beteiligten der Kulturbranche zumindest digital zusammenzubringen.“

Für den 30. Januar können sich Interessierte über die Webseite www.kulturgesichter-mv.de zu einem Shootingtermin anmelden. Pro Person dauert das Shooting, das in den Räumlichkeiten des Labels „Schutt X Asche“ in der Mönchstraße 8 stattfindet, etwa zehn Minuten, selbstverständlich wird die Aktion Corona-konform abgehalten.

Von Miriam Weber