Stralsund

Wo die Schüler derzeit noch ihre Fahrräder in die Halle schieben, soll nach aktuellen Plänen ab dem Frühjahr 2024 die neue Aula zum Schmuckstück des Schulzentrums am Sund werden. Mit dem derzeitigen Neubau – der Ende nächsten Jahres fertiggestellt werden soll – und der anschließenden Sanierung des Frankenkronwerkes, das zuletzt als Autohaus und – Werkstatt Witthaus bekannt war, will man der stetig wachsenden Schülerschaft der Schulzentrums gerecht werden.

Aula für bis zu 400 Personen

Dominiert wird das Gebäude dann durch die neue Mensa, in der über 120 Schüler Platz finden. Angegliedert ist hier sowohl die Ausgabeküche für den externen Caterer, als auch eine Lehrküche. Wird der an die Mensa angrenzende Multifunktionsraum geöffnet, stehen in der Aula dann bis zu 400 Plätze zur Verfügung. Angedacht ist hier auch eine kleine transportable Bühne für Aufführungen. In diesem Bereich wird die Dachkonstruktion erlebbar und der Fußboden aus Estrich soll den Industriecharakter betonen. Ein nach außen gerichteter Windfang soll der Aula Platz lassen.

Eine Animation zeigt, wie das Frankenkronwerk bald aussehen könnte. Quelle: fmra Architekturbüro Greifswald

Während in dem im Bau befindlichen Schulneubau hauptsächlich Klassenräume vorgesehen sind, sollen im Frankenkronwerk auch ein Werkraum, Förder- und Trainingsraum und ein Hauswirtschaftsraum untergebracht werden. Neben Lager- und Sanitärräumen sind außerdem Büros für Lehrkräfte, Sonderpädagogen und Sozialarbeiter angedacht. Im hinteren Gebäudebereich soll möglichst auch der Platz unter dem Dach genutzt werden. Hier können Kapazitäten für ein Archiv, sowie Technik/Lüftung und Serverraum geschaffen werden.

Schießscharten werden wieder zu Fenstern geöffnet

Die Pläne sehen dafür auch eine Erweiterung des Gebäudes zum Flotthafen hin vor, die jedoch nicht in dem gewünschten Maße vorgenommen werden kann. Eine Schmutzwasserleitung, die unter dem Schulhof verläuft, begrenzt die Ausbaupläne, wie auch schon andere Bauvorhaben zuvor.

Jedoch freut man sich, dass die Untersuchungen des Gebäudes trotz eines schlechten Baugrunds keine Setzungserscheinungen am Bestand gezeigt haben. Somit bleibt es bei der vorhandenen Gründung, der Innenbereich soll entkernt, die Deckenkonstruktion wieder zurückgebaut und der Innenausbau dann mit Leichtbaukonstruktion vorgenommen werden. Im Zuge der Sanierung werden auch die schießschartenartigen Öffnungen wieder aufgenommen und hier Fenster eingesetzt.

Derzeit liegt der Fördermittelantrag beim Landesförderinstitut vor, der Bauantrag wird erarbeitet. Nach Plan können dann im Frühjahr die Ausschreibungen für die Arbeiten rausgehen. „Mit einem Baubeginn ist frühestens Ende des nächsten Jahres zu rechnen. Zu diesem Zeitpunkt soll übrigens der Schulneubau auf dem Gelände fertiggestellt sein. Ein Abschluss der Arbeiten am Frankenkronwerk wird für Frühjahr 2024 angepeilt“, sagt Mike Rabenseifner vom zuständigen Architekturbüro fmra aus Greifswald.

Dem Bombenhagel von 1944 getrotzt

Derzeit wird die Halle des Frankenkronwerks als Fahrradstellfläche von den Schülern genutzt. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Von der Kasernenanlage, über das Autohaus bis zum Schulbau kann das Gebäude dann auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. Die „Franken-Kaponniere“ entstand in der Schwedenzeit als Teil der rund um die Altstadt errichteten Befestigungsanlagen. Im Jahre 1809 wurde das Frankenkronwerk geschliffen, jedoch in der ab 1815 folgenden Preußenzeit wieder aufgebaut. Im Rahmen der Entfestung der Stadt verschwand 1874 das an das Frankenkronwerk angelehnte äußere Frankentor. Das Kronwerk selbst und auch die Mauer an der Klosterstraße blieben erhalten.

In den Jahren 1877 bis 1880 wurde am Frankendamm eine Kasernenanlage errichtet, in die zunächst zwei Abteilungen des 1. Pommerschen Feldartillerie-Regiments Nr. 2 einzogen. Für die Unterbringung von Kanonen erfolgte in dieser Zeit an der Klosterstraßenmauer entlang der Bau des sogenannten Geschützhauses. Unter Einbeziehung der „Kaponniere“ wurde im Jahre 1936 das Geschützhaus zu einer Exerzierhalle umgebaut, die den Bombenhagel vom 6. Oktober 1944 überstand.

Otto Grotewohl im Frankenkronwerk

Nach dem Zweiten Weltkrieg beschloss der Rat der Stadt die Umwandlung der Exerzierhalle zu einer Markthalle. Hier hielt am 12. September 1946 Otto Grotewohl vor zahlreichen Stralsundern eine Rede über das neue Deutschland, das zumindest in der Ostzone entstehen sollte. 1952 übernahm kurzzeitig der VEB KfZ-Instandhaltung das Gebäude als Werkstatt. Nach dessen Umzug an den Platz des Friedens wurde das Gebäude zunächst als Turnhalle, dann als KfZ-Werkstatt durch die Volkswerft genutzt. Im östlichen Teil war schon nach dem Krieg eine Wohnung eingebaut worden, die bis 2018 als solche auch noch genutzt wurde.

Peter Witthaus eröffnete nach der Wende im einstigen Geschützhaus seine KfZ-Werkstatt. Nach Umbauten kam im Frühjahr 1999 ein Autohaus hinzu. Seit der Geschäftsniederlegung im Jahr 2018 steht das Gebäude leer. Im Zuge des Gebäudeneubaus und der damit eingeschränkten Nutzung des Schulhofes, wurde das Gelände zum Frankenkronwerk hin geöffnet und die Schüler nutzen die Halle als Abstellfläche für ihre Fahrräder.

Von Wenke Büssow-Krämer