Franzburg: Bratapfelfest schon wieder abgesagt

Franzburg

Es ist wie verhext: Bereits zum zweiten Mal in Folge muss das Bratapfelfest abgesagt werden. Und wieder ist Corona schuld. Dabei hatte der Verein zur Förderung von Kultur, Historie und touristischer Entwicklung in Franzburg schon alles für den Adventsmarkt am 27. November vorbereitet.

Zelte standen, Musik war gebucht

„Die Aufgaben waren verteilt, die Zelte standen bereit. Wir hatten die Bläser aus Eixen eingeladen, und auch die Kinder waren zur Eröffnung schon fest eingeplant. Selbst an die Deko war gedacht. Denn die Kita-Kinder hatten uns für das beliebte Fest einen riesigen Bratapfel gebastelt, der an der Bude hängen sollte, wo Peti die Äpfel verkauft“, sagt Andrea Gerndt traurig.

Absage von der Stadt

„Die Stadt hatte die Veranstaltung schon abgesagt, bevor die 2G-Regeln rauskamen“, so die Vereinsvorsitzende. Doch jetzt wäre wohl eh nicht an eine Durchführung zu denken. „Wir haben zwar im Klostergarten viel Platz, sind draußen, können Ein- und Ausgang anbieten, aber die Frage ist doch: Wer kommt denn noch, wenn solche Regeln gelten. Viele haben doch Angst, sich was wegzuholen...“

Zweite Absage – Mitglieder geknickt

Damit ist ein halbes Jahr Arbeit futsch. Nach zwei ausgefallenen Sommerfesten wird nun auch das Bratapfel-Spektakel, zu dem die Besucher aus Franzburg, Richtenberg, Gremersdorf, Grimmen oder Stralsund kamen, auch zum zweiten Mal abgesagt. „Das ist so frustrierend. Man verliert ja die Lust, was auf die Beine zu stellen“, sagt Andrea Gerndt.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sie hofft, dass alle Mitglieder des 2010 gegründeten Vereins trotzdem an Bord bleiben, um vielleicht 2022 endlich durchstarten zu können. Aus diesem Jahr bleibt nur die Erinnerung an viel Corona-Ärger und ein gelungenes Klostergartenfest.

Von Ines Sommer