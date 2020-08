Covid-19--Ausbruch in Vorpommern - Lehrerin in Franzburg: „Corona-Test bringt uns in berufliche Schwierigkeiten“

Nach einem Corona-Ausbruch ist die Schule in Franzburg zu einem Testzentrum umfunktioniert worden. Eine Lehrerin, die dort einen Abstrich machen ließ, erzählt von der problematischen Situation der eigenen Familie.