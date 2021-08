Franzburg

Als die Dachdecker am Montagmorgen pünktlich um 7 Uhr auf den Hof der Sonnenblumen-Schule in Franzburg fuhren, schauten sie entsetzt aufs Dach. Dort, wo sie am Freitagnachmittag das gesamte Material für den Dachbau deponiert hatten, war plötzlich gähnende Leere.

„Wir hatten 100 rote Dachplatten per Kran nach oben gehievt, damit die Kinder und ihre Eltern am Sonnabend vernünftig Einschulung feiern können“, berichtet Unternehmer Marco Schmietendorf.

Diebe haben 100 Platten vom Dach geschleppt

Doch unbekannte Täter haben am Wochenende das gesamte Material vom Dach gestohlen. „Sie müssen mit einem großen Fahrzeug oder Auto mit Hänger vorgefahren sein, denn die 100 Platten ein Meter mal 2,50 Meter groß trägst du nicht per Hand weg. Mindestens zu zweit müssen sie gewesen sein, um das Material von oben nach unten zu bringen. Material, das viel wert ist. Eine Platte kostet im Einkauf 43 Euro, da sind wir mal fix bei 10 000 Euro“, kann es der Dachdeckermeister immer noch nicht fassen und schiebt hinterher: „Ich hab den Schaden zwar der Versicherung gemeldet, auch der Landkreis macht das. Aber es bleibt abzuwarten, ob wir je Geld dafür sehen.“

Baumaßnahme begann mit Ferienstart

Marco Schmietendorf hatte mit seiner Franzburger Firma vom Schulträger, dem Landkreis Vorpommern-Rügen, den Auftrag bekommen, das Dach neu zu decken. Mit dem Ferienstart begannen die Arbeiten, die bis jetzt gut liefen. Am Mittwoch sollte alles fertig sein. „Daraus wird natürlich nun nichts. Ich muss die Platten neu bestellen. Das Problem: Alle Baumaterialien sind zurzeit knapp.Ich rechne mit 10 Wochen Lieferzeit. Das heißt, wir geraten mit dieser Baumaßnahme in Verzug, kommen aber auch mit unseren anderen Aufträgen ins Schleudern“, befürchtet der 38-Jährige.

Baumaterial ist rar

Von Entspannung an der Baumaterial-Front hat der Franzburger Unternehmer, der in Richtenberg wohnt, noch nichts gemerkt. „Die Lager sind gut gefüllt, was Standards betrifft, Dachlatten und sowas. Auch Beton kriegt man. Aber bei allem anderen stockt die Produktion, weil das Material für die Vorfertigung fehlt. Die Folge: Die Preise explodieren.“ Deshalb rechnet er mit Mehrkosten bei der Wiederbeschaffung. Aber auch das Gerüst, das nun länger stehen bleibt, kostet. „Grob überschlagen, rechne ich mit 35 000 Euro Schaden, und wer weiß, ob die Versicherung was bezahlt.“

Franzburger Firma hat 14 Mitarbeiter

Mit vier bis acht Leuten hat die Dachdeckerfirma an der Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung gearbeitet. Die werden jetzt die Sicherungsmaßnahmen durchführen, und dann ruht der Bau erst mal, bis die neuen Platten kommen. „Das ist natürlich auch für die Schüler und Lehrer keine gute Situation. Schlimm“, ärgert sich der Dachdeckermeister, der seit fünf Jahren mit diesem Unternehmen selbstständig ist. Seit drei Jahren befindet sich sein Firmensitz in der alten Tischlerei in Franzburg. Marco Schmietendorf beschäftigt 14 Dachdecker, Zimmerer und Bauklempner.

Brauchte da jemand Geld?

Natürlich hat Marco Schmietendorf Anzeige erstattet. Die Kripo hat den Fall übernommen. „Ich hab nicht viel Hoffnung, dass man die Täter kriegt, die sind bestimmt über den Radweg gekommen und wieder abgehau’n.“ Der dreifache Familienvater vermutet, dass hier jemand sein Lauben- und Hausdach „günstig“ decken will. Nicht in Franzburg oder Richtenberg, das würde ja auffallen. „Oder jemand will das knappe Baumaterial zu Geld machen...“

Polizei sucht Zeugen

Vermutlich sind der oder die Täter mit einem großen Fahrzeug, Anhänger oder gar Lastwagen am Tatort gewesen, um die gesamten Platten abtransportieren zu können, deshalb bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Hinweise.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls und sucht nach Zeugen. Wer relevante Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Grimmen unter der Telefonnummer 038326-570, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Von Ines Sommer