Franzburg

Seit über zwei Jahrzehnten spielen Ralf Benschu (Sopran, Alt, ehemals bei Keimzeit), Matthias Wacker (alt), Mark Wallbrecht (Tenor) und Sebstian Hillmann (Bariton) als Saxophon-Quartett zusammen. Aus der Idee heraus, für ihren Saxophonlehrer Werner Meier ein Ständchen zum 70. Geburtstag zu spielen, entstand das Quartett. Und das ist am Sonntag in Franzburg zu Gast. Um 17 Uhr beginnt ihr Konzert in der Schlosskirche.

Konzert für die ganze Familie

Von Anfang an bedienten die vier Musiker aus Potsdam ein vielfältig gefächertes Repertoire mit eigenen Arrangements aus Klassik, Jazz, Pop und Filmmusik, um ein breites Publikum zu erreichen. Im Konzert am 11. Juli in der Kirche Franzburg erklingen Werke von Johann Sebastian Bach, Astor Piazzolla, aber auch Rockklassikern wie „Stairway to Heaven“ von Led Zeppelin und „Sir Duke“ von Stevie Wonder. Also trotz Corona-Abstandsregeln ganz sicher ein Konzert für Jung und Alt! Die Kirchengemeinde lädt herzlich ein.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Karten für das Konzert gibt es an der Abendkasse für acht und fünf Euro.

Von iso