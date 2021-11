Franzburg

Da stehen sie ungewollt ganz groß im Mittelpunkt, die drei Franzburger Stadtarbeiter. Denn Holger Gehrke, Jörg Milachowski und Marko Burmeister sind es, die diesmal die rote Mappe mit dem Fördermittelbescheid entgegen nehmen dürfen. „Der kommt an unsere Pinnwand“, steht für sie fest. Bürgermeister Dieter Holder lässt ihnen den Triumph.

Denn das Papier, was sie in den Händen halten, ist 43 000 Euro wert. So viel schießt das Land dazu, um neue Technik anzuschaffen. Gebraucht wird ein neuer Traktor. „Der soll ein vernünftiges Mähwerk haben, und wir brauchen ein Schiebewerk für den Winterdienst“, sagt Jörg Milachowski und schiebt hinterher: „Die Aufgaben sind ja ständig mehr geworden.“ So soll also bald ein neues Fahrzeug in den Stadtbauhof neben der Feuerwehr rollen. Dort werden schon ein Traktor, ein Multicar und ein Radlader für die tägliche Pflege der Anlagen genutzt.

Traktor für Pflege der Grünanlagen

„Der Traktor wird für die vorhandenen Park- und Grünanlagen vor Ort eingesetzt. Das ist auch ein wesentlicher Beitrag zur Pflege und Aufrechterhaltung von Rad-, Wander- und Gehwegen in der Gemeinde. Das ist auch ein Beitrag dazu, dass sich die Menschen vernünftig an der frischen Luft bewegen können und selbst etwas für ihre Gesundheit tun. Besonders das älteste Landschaftsschutzgebiet in Vorpommern Rügen – die Hellberge – begeistert Einheimische und Gäste in der Region“, sagte Harry Glawe, CDU-Minister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit, Anfang der Woche bei seinem Besuch in Franzburg.

Auch Sportplatz profitiert

Darüber hinaus kann mit der Anschaffung des Rasentraktors der im Bereich der Hellberge liegende Sportplatz mit seiner Nutzung als Freizeitanlage für Jung und Alt intensiv gepflegt werden. „Der Spiel- und Sportbetrieb kann über das gesamte Jahr gewährleistet werden. Wer aktiv Sport treibt, für den müssen die Voraussetzungen stimmen. Dazu zählen auch ein gepflegtes Umfeld und vernünftige Rahmenbedingungen, die sportliche Wettkämpfe auch ermöglichen. Ein gepflegter Rasen ist die Basis hierfür“, so Gesundheitsminister Harry Glawe weiter.

Wie Bürgermeister Dieter Holder (CDU) betonte, wird der neue Traktor auch für das Freibad Franzburg, den Klostergarten mit Galerie und Café, im Bereich des Generationsplatzes Mönchquelle sowie im Mühlengrundpark eingesetzt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 61 500 Euro. Das Gesundheitsministerium unterstützt die Anschaffung mit 43 000 Euro. Ines Sommer

