„Riesenbovist“ und „Krause Glucke“ steht auf den kleinen Schildchen, die an den Pilzen in den Schaukästen befestigt sind. „Dürfen wir mal anfassen?“, fragen die Dritt- und Viertklässler aus Steinhagen. Ja, sie dürfen, denn es handelt sich nicht um echte Pilze, sondern um besonders gut gestaltete Nachbildungen. Sie sollen nun künftig einen Platz in der Steinhäger Schule finden.

64 Pilzpräparate nun in der Schule

Und das hat einen guten Grund. Der Sammler Karl-Heinz Grießbach aus Franzburg hat die Schaukästen vorbeigebracht. Gefüllt sind sie mit 64 Pilz-Präparaten. „Die Sammlung hat einen Wert von rund 6000 Euro. Allein das größte Stück, ein Hutpilz, kostete über 1000 Euro“, berichtet der Mann und möchte damit unterstreichen, welchen großen Wert die Ausstellung hat.

Doch für den 78-Jährigen hat das Ganze auch einen ideellen Wert. Jahrelang sammelte er die Exponate, die die Pilze unserer Region zeigen. In all der Zeit ging er in die Schulen der Region, um den Kindern wichtige Informationen zu geben. „Ich wollte, dass sie etwas lernen und dass ihnen die Angst vor Pilzen genommen wird.“ Andererseits sollten die Schüler lernen, achtsam durch den Wald zu gehen, um die Gewächse auch zu finden.

Sammlungen rechtzeitig weitergeben

Karl-Heinz Grießbach bei einem früheren OZ-Besuch in seiner Ausstellung zu Heimattieren. Quelle: Ines Sommer

Inzwischen hat der Franzburger, der 1999/2000 den Umweltpreis des Landtages erhalten hat, darüber nachgedacht, was aus seinen Sammlungen werden soll, wenn er sich nicht mehr darum kümmern kann. „Ich wollte das rechtzeitig regeln, wenn ich noch selbst entscheiden kann. Wichtig ist mir, dass die Sammlung einer breiten Öffentlichkeit zugänglich bleibt und nicht in einem Privatschrank einstaubt. Da fiel mir die Schule ein. Franzburg war nicht interessiert, also habe ich in Steinhagen nachgefragt.“

Schulleiterin bedankt sich für das Geschenk

Schulleiterin Anja Ising bedankte sich für das Vertrauen. „Wir haben jetzt einen kleinen Teil in der Aula aufgebaut. Aber nach der Schulsanierung, die hoffentlich im nächsten Jahr beginnt, wollen wir einen guten Platz dafür finden, vielleicht in speziellen Vitrinen“, sagt sie und schiebt hinterher: „Die Exponate eignen sich hervorragend für den Sachkundeunterricht. Wir sind froh, dass wir den Schatz von Herrn Grießbach bekommen haben, sowas könnten wir uns sonst gar nicht leisten.“

Karl-Heinz Grießbach nennt aber nicht nur eine Pilzschau sein Eigen. Er sammelt ebenso geologische Kostbarkeiten. An wen er die „vermacht“, weiß der Senior noch nicht. Doch seine wertvollen biologischen Präparate, von denen man zum Beispiel die ,Tiere unserer Heimat’ im Sommer in einer Ausstellung in seiner Franzburger Garage bewundern konnte, sieht er schon in guten Händen. „Die Uni Rostock möchte die Sachen gern haben...“

Grießbach wird auch Schwalbenvater genannt

Blick auf die Exponate der Pilzsammlung, vor die Krause Glucke. Quelle: Ines Sommer

1999 hat der Naturfreund seine Sammelleidenschaft öffentlich gemacht – mit der ersten mobilen Ausstellung. Für manche ist Karl-Heinz Grießbach auch der Schwalbenvater. Der Schutz dieser Vögel liegt ihm am Herzen. Deshalb startete er jedes Jahr den kleinen Wettbewerb „Wer sieht die erste Schwalbe?“. Und er hat seine heimische Ausstellung in der Franzburger Wurthstraße, die er seit 2002 öffentlich zeigt, ins „Schwalbenhaus“ verwandelt.

Auch wenn den Mann 1970 eine Arbeitskraft-Kampagne ins Faserplattenwerk Ribnitz führte - ein bisschen schimmert der erzgebirgische Dialekt noch durch. Der gelernte Möbeltischlermeister arbeitete einst als Bauglaser. Die Natur blieb bis heute sein Hobby. Und der Senior, der auch in der Franzburger Stadtvertretung sitzt, sagte der OZ mal: „Ich bin kein Naturschützer. Einiges, was die machen, gefällt mir nicht. Ich informiere einfach über das, was in unserer Natur in Vorpommern zu finden ist. Was die Leute aus dieser Information machen, ist ihre Sache.“

Viele Exponate selbst gesammelt

140 Vogelarten von 200 in Vorpommern heimischen Vogelarten hat er in seiner Ausstellung zu Hause in Franzburg gezeigt. 347 Insektenarten waren ebenfalls zu sehen. Außerdem hat er Exponate von 43 der 53 vorpommerschen Säugetiere zusammengetragen.

Karl-Heinz Grießbach hat viele seiner Exponate selbst gesammelt. Sie werden dann entsprechend präpariert oder plastiniert. Andere Stücke seiner Ausstellung sind plastische Nachbildungen. Insgesamt sind 783 Stücke zu bestaunen.

Rund 50 000 Leute, darunter viele Kinder in Kitas und Schulen, haben die 2002 eröffnete Ausstellung, die mit dem Initiator auch auf Reisen ging, gesehen.

Franzburg: So hatte Karl-Heinz Grießbach (78) bisher in seiner Ausstellung in der heimischen Garage eingeladen. Quelle: Sommer Ines

Von Ines Sommer