Franzburg

Janet Holz strahlt vor Freude. Endlich konnte sich die junge Frau ihren Traum vom eigenen Laden erfüllen. Zwar macht ihr Corona erst mal einen Strich durch die Rechnung, was ihre ersten Ideen betrifft, doch fürs Erste wurden die Pläne so geändert, dass alles Pandemie-konform läuft.

Vor drei Jahren haben sie und ihr Mann Sebastian ein leer stehendes Haus auf dem Franzburger Markplatz gekauft. Viele kennen das Gebäude noch als Frisör. Die Alteingesessenen wissen aber auch noch, dass sich hier einmal eine öffentliche Toilette befand. „Das sah hier nicht mehr gut aus. Alles war schwarz, überall konnte man den Schimmel sehen“, sagt Janet Holz. Die 35-Jährige ließ sich aber ebenso wenig entmutigen wie ihr Mann.

Silvester-Warm-up an der „Zentrale“ Wer sich auf den Silvesterabend in und um Franzburg noch ein bisschen einstimmen möchte, kann auf dem Marktplatz vorbeischauen. Um 16 Uhr starten Janet und Sebastian Holz vor ihrem Laden ein „Warm up“. Es gibt Glühwein und andere leckere Getränke, für die Lütten natürlich ohne Alkohol. Auch auf Kuchen und Bockwurst muss keiner verzichten. „Natürlich gelten die dann aktuellen Corona-Regeln, da muss sich jeder noch mal informieren. Wir hoffen natürlich, dass wir uns dann draußen noch treffen dürfen“, sagt Janet Holz. iso

Möbeltischler sorgte für Innenausbau

Janet Holz bietet in ihrem Geschäft kleine Geschenke, Präsentkörbe an. Alles selbst gemacht. Quelle: Ines Sommer

„Wir haben einfach angefangen. Erst mal musste das ganze alte Zeug raus, dann haben wir alles trockengelegt. Klar, am Anfang hat man kein Land gesehen, aber Stück für Stück ging es vorwärts“, sagt der 35-Jährige. Dass er von Beruf Möbeltischler ist, hat natürlich super gepasst. Jeden Schrank, jedes Regal, auch den Verkaufstresen und die Küche hat er in der heimischen Garage in Millienhagen, dort wohnt die Familie mit dem gut einjährigen Sohnemann, selbst gebaut. Genug Erfahrung hat der Handwerker, arbeitet er doch seit 15 Jahren als Ladentischler. „Mein Arbeitgeber weiß Bescheid und hat mich auch sehr unterstützt.“

Mini-Einweihungsparty gab Startschuss

Vor wenigen Tagen ist alles fertig geworden. „Wir haben auf dem Hof auch eine kleine Einweihung gefeiert, natürlich unter Corona-Bedingungen“, sagt Janet Holz. Die gelernte Erzieherin, die sich gerade in Elternzeit befindet, hat schon mal ein Nebengewerbe angemeldet. „Eigentlich wollte ich hier Frühstück anbieten, den Leuten eine kleinen Treffpunkt geben und Geschenke und Souvenirs anbieten. Frühstück fällt jetzt erst mal aus, wegen Corona kommt ja keiner. Aber mein Geschenkeservice ist schon gut angelaufen“, findet die junge Kreative.

Kleine Geschenke und Weihnachtspräsente im Angebot

Der ehemalige Frisör erstrahlt nun in neuem Glanz. Quelle: Ines Sommer

So hat ein Pflegedienst schon mal kleine Präsente mit winterlicher Deko bestellt. Schaut man sich in dem kleinen Laden um, sieht man, dass ihr Dekoration am Herzen liegt. Vom Weihnachtswichtel bis zum besonderen Bilderrahmen findet hier sicher jeder ein kleines Geschenk für seine Lieben. Auch Häkeleien und kleine Sachen aus Ton hat Janet Holz im Verkaufsregal stehen – selbst gemacht natürlich. „Ich habe auch schon die ersten Präsentkörbe gestaltet. Wer noch etwas braucht, kann sich gern bei mir melden. Telefonisch bin ich immer erreichbar.“ Und zwar hier: 0172/ 58 62108.

Bald soll es Frühstück geben

Irgendwann, wenn es die Pandemie zulässt, soll es am Franzburger Markt dann das geplante Frühstück geben – und die bei so vielen beliebte Bockwurst mit Brötchen. „Ich hatte schon Anfragen von Senioren, die hier einmal in der Woche einen Kaffee trinken und klönen wollen. Warum nicht, ich bin für alles offen...“, so die Frau, die eigentlich aus Gremersdorf stammt.

Bis die „Zentrale“ – so soll der Laden heißen – endlich ohne Einschränkungen alles anbieten und ganz normal öffnen darf, läuft also der Geschenke-Service. Dafür stehen übrigens passend zum Fest auch Orangen- und Bratapfellikör im Regal. Die Leckereien bereitet die junge Mutter in ihrer Küche genauso selbst zu wie die Bratapfelmarmelade, die sehr lecker sein soll.

Von Ines Sommer