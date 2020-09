Franzburg

Ein Landwirt ist bei einem Arbeitsunfall in der Nähe von Franzburg im Kreis Vorpommern-Rügen ums Leben gekommen. Der 50-Jährige aus den Niederlanden war am Mittwoch mit dem Radlader über eine Unebenheit gefahren.

Dadurch kippte das Fahrzeug zur Seite um und begrub den Landwirt unter sich, wie die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Noch vor Ort verstarb er an seinen schweren Verletzungen.

Feuerwehren aus Franzburg und Grimmen vor Ort

Seelsorger kümmerten sich um die Angehörigen des Landwirts. Bei der Bergung des Toten waren auch die Feuerwehren aus Franzburg und Grimmen im Einsatz. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Polizei geht von einem Unglücksfall aus.

Von RND/dpa/jok