Franzburg

Das war dem Franzburger Bürgermeister Dieter Holder ( CDU) eine Herzensangelegenheit: Mit großer Schere kam er auf den Feuerwehrhof. Schließlich sollte zur Eröffnung des Jugend-Feuerwehr-Zentrums in Franzburg auch ein rotes Band durchgeschnitten werden. Ganz so, wie es auch bei den Großen gemacht wird. Gemeinsam mit den kleinen Blauröcken Skadi Ortel (jüngstes Mitglied der Feuerwehr) und Lilli Bergmann (Jugendsprecherin) waltete das Stadtoberhaupt seines Amtes und ließ die Schere arbeiten. Merle Brandt und Jan Wenzel sorgten dafür, dass das Band auch schön straff gehalten wurde.

Etwa 30 Kinder und Jugendliche engagieren sich bei der Franzburger Feuerwehr, die meisten waren bei der Einweihungsparty dabei. Quelle: Privat

Das Gerätehaus der Erwachsenen reichte für den großen Andrang bei den Kindern nicht mehr aus. Die jungen Brandschützer mussten ihre Sachen mit nach Hause nehmen. Kleinere Schläuche, Atemschutzgeräte (natürlich als Attrappen), Helme, T-Shirts, Jacken, Hosen, Handschuhe und Gürtel – alles wichtig für die Ausbildung der Lütten – mussten aber irgendwohin.

„Gemeinsam mit der Stadtvertretung haben wir dann das Gebäude des Barther Qualifizierungs- und Beschäftigungszentrums gleich neben unserem Gerätehaus ins Auge gefasst. Die Stadt hat uns da sehr unterstützt“, sagt der Franzburger Feuerwehr-Chef Marius Holder. Schließlich konnten im Sommer 2018 die Bauarbeiten im künftigen Jugendzentrum beginnen.

„Wir mussten innen einmal komplett alles neu machen. Die Fußböden sind neu, wir haben tapeziert und gemalert, das Bad wurde neu gefliest. Und wir haben alles für die Umkleideräume gebaut – vom Kleiderhaken bis zum Schuhregal“, zählt Wehrleiter Holder die umfangreichen Arbeiten auf. 436 Stunden leisteten die Blauröcke ehrenamtlich, um aus dem ehemaligen BQB-Gebäude ein Kinder-Feuerwehr-Gerätehaus zu machen.

Jugendwehr zählt 30 Mitglieder

Mit dem ehrenamtlichen Umbau konnte man natürlich viel Geld sparen. Blieben für die Stadt nur die Materialkosten, die sich auf rund 2500 Euro beliefen. Ein Teil davon hat aber auch der Förderverein unserer Feuerwehr bezahlt (die OZ berichtete im November).

Die 30 Mitglieder der Jugendfeuerwehr in Franzburg, die übrigens schon seit Jahren von Brigitte Zöllner und Erhard Woller betreut werden, sind natürlich längst ins neue Haus eingezogen. Zur Einweihung zeigten sie bei einem Tag der offenen Tür Eltern und Besuchern, was sie schon drauf haben, so wie zum Beispiel Paul Michaelis am Knotenbrett.

Paul Michaelis zeigte am Knotenbrett sein Können. Quelle: Privat

Zu den Gratulanten gehörte auch der CDU-Landtagsabgeordnete Dietmar Eifler. Er bedankte sich für die gute Jugendarbeit in Franzburg und betonte die Bedeutung des Mottos: „Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit.“ Ebenso stellte heraus, dass die Jugendarbeit für die künftige Sicherstellung des Brandschutzes in den Kommunen enorm wichtig ist.

Dietmar Eifler hatte zudem noch eine gute Nachricht für die jungen Brandschützer. Die haben nämlich über ihren Feuerwehr-Chef Marius Holder eine Förderung aus dem Strategiefonds des Landes beantragt, und zwar für die Ausstattung der Jugendfeuerwehr. Und Eifler sicherte nun pünktlich zur Einweihung des Jugendzentrums die Unterstützung des Landes zu.

„Wir haben jetzt noch keinen Förderbescheid oder eine genaue Summe. Aber wird erst einmal froh, dass wir finanzielle Hilfe bekommen können“, sagt Marius Holder gegenüber OZ und verrät auch, was angeschafft werden soll. „Wir brauchen für den Nachwuchs eine eigene Pumpe, die kostet schon ein paar Tausend Euro. Transportiert werden muss sie auch, deshalb wollen wir dazu noch einen Hänger kaufen.“

Auszeichnung für Ausbilder Erhard Woller

Wehrleiter Marius Holder (l.) und Kreisjugendwart Ingo Trusheim ehren Ausbilder Erhard Woller (r.) mit der Jugendfeuerwehr-Ehrennadel in Silber. Quelle: Privat

Der Franzburger Wehrleiter nutzte gemeinsam mit Kreisjugendwart Ingo Trusheim den großen Bahnhof auch gleich noch für eine besondere Auszeichnung: Jugendwart Erhard Woller erhielt für sein jahrelanges Engagement bei der Ausbildung des Brandschutz-Nachwuchses in Franzburg die Ehrennadel der deutschen Jugendfeuerwehr in Silber. Aber auch seine Mitstreiterin Brigitte Zöllner bekam ein Präsent.

Zum Abschluss dankte der Feuerwehr-Chef allen kleinen und großen Brandschützern für ihr ehrenamtliches Engagement und vergaß dabei auch nicht die Eltern als treue Begleiter, die immer hilfsbereit zur Stelle sind, wenn Unterstützung gebraucht wird.

Ines Sommer