Franzburg

Gespannt gucken die Lütten auf den riesigen grauen Kasten. Das soll eine Druckmaschine sein? Ahhhh... Als die Tür geöffnet wird, sehen die Mädchen und Jungen aus der Franzburger Kita, wie sich viele kleiner Räder drehen. Es klickert und rauscht. „Wenn ihr jetzt genau hinschaut, seht ihr, wie das Blatt durchgeschoben wird. Da kommt nämlich gerade die Farbe drauf“, erklären Julia Mahler und Clemens Bietz.

Die kleinen Stadtreporter aus der Franzburger Kita Storchenparadies schauen ins Innere der Druckmaschine. Quelle: Ines Sommer

Die Chefs der Stralsunder Druckerei Kruse lenken die Kinderaugen auf eine bestimmte Rolle. Einigen zuckt es in den Fingern, würden sie doch am liebsten mal anfassen. Aber schwupp – schon ist die Seite wieder weg. Sie kommt nämlich am anderen Ende mit lautem Geräusch aus dem Drucker. „Das ist ja unser Deckblatt“, wundern sie die Knirpse und verfolgen neugierig, wie das Gerät Seite für Seite ausspuckt.

Es sind ihre eigenen Seiten, denn eine große Aufgabe liegt hinter den Fünf- und Sechsjährigen aus der Franzburger Kita Storchenparadies: Sie haben ein Buch gestaltet mit Momentaufnahmen aus der Kleinstadt an den Hellbergen. Die Vorschulkinder wollten den Erwachsenen mal zeigen, wie Kinder ihre Heimatstadt erleben. Und deshalb waren sie als Stadtreporter über ein Jahr lang mit der Kamera unterwegs, haben kleine und große Details festgehalten. Und weil sie nicht schreiben können, haben Kita-Leiterin Anja Schwebke und Projektbetreuerin Sabine Schlothauer die wichtigsten Fakten notiert.

Kita-Leiterin Anja Schwebke zeigt das Buch –frisch aus der Druckmaschine. Quelle: Ines Sommer

Ob Besuch in der Apotheke von Angela Lübbert, Stippvisite bei den Ärzten oder gemeinsame Runde mit Bürgermeister Dieter Holder, viele Stationen kamen da zusammen. „Ich weiß noch, dass wir bei der Feuerwehr waren und mit dem Schlauch Wasser spritzen durften“, sagt ein Junge. Seinem Freund gefiel es am besten beim Schornsteinfeger.

Richtig mit anpackten durften die Kita-Kinder beim Dachdecker Marco Schmietendorf. Aber auch Bäcker Kühl, Diakonie-Pflegedienst oder Klempner Gerndt, ASB, Edeka, Blumenladen und viele andere haben sich für die Stadtreporter Zeit genommen. „Dafür möchten wir uns noch mal ganz herzlich bedanken“, sagt die Kita-Chefin. Und Sabine Schlothauer ergänzt: „Wir haben sehr viele Menschen besucht, die ehrenamtlich für Franzburg arbeiten. Und das ist wirklich was Besonderes.“

Die kleine Abordnung der Franzburger Kita schaute am Donnerstag in der Druckerei Kruse in Stralsund vorbei. Quelle: Ines Sommer

So sind viele Seiten entstanden unter dem Motto „ Franzburg mit Kinderaugen gesehen“. „Wir haben Tausende Bilder gemacht, da mussten wir natürlich schon auswählen. Und das war gar nicht so einfach“, erzählt Anja Schwebke und schiebt gleich hinterher: „Man glaubt ja gar nicht, wieviel es in Franzburg zu entdecken gibt. Die Kinder haben es aufgestöbert.“ Und weil die Lütten eine ganz eigene Sicht auf manche Details haben, wird es im Buch auch eine Seite mit besonderen Schnappschüssen geben. Hier ein besonderes Straßenschild, dort ein seltsames Zeichen im Mauerwerk.

Buchpremiere wird am 15. Juni gefeiert. Um 13.30 sind Eltern und Gäste in die Franzburger Galerie eingeladen, und dann kann man das Buch von Kindern für Kinder natürlich auch kaufen.

Das besondere Kita-Projekt Ziel des Projektes: Die Kinder und Erzieher möchten gemeinsam ein Buch gestalten unter dem Motto: Wie sehen Fünf- und Sechsjährige ihre Heimatstadt Franzburg? Die Kinder haben Fragen an Erwachsene gestellt, Interviews geführt, haben auch fotografiert. Dabei ging es nicht nur um Vergangenheit und Gegenwart, sondern auch um das, was sich die Mädchen und Jungen für Franzburg wünschen. Bis zum 15. Juni möchten Kita-Leiterin Anja Schwebke und Storchennest-Fachberaterin Sabine Schlothauer das Buchprojekt fertig haben. Sie hoffen auf rege Abnahme durch die Eltern. Das Buch, das wahrscheinlich 10,50 Euro kostet, ist sicher ein Top-Geschenk-Tipp. 56 Seiten soll das Buch haben - vielleicht auch mehr. Es soll in quadratischer Form und in 500er-Auflage erscheinen. Für ein Buch hat man sich entschieden, weil dies eben gerade nicht an moderne Medien gebunden ist, sondern für immer erhalten bleibt und jederzeit in die Hand genommen werden kann. Natürlich gibt es so ein Buch nicht kostenfrei. Der Storchennest-Verein rechnet zunächst mit rund 3500 Euro. „Wenngleich die Stadt Franzburg und die Sparkasse Hilfe zugesagt haben, wäre es ganz lieb, wenn uns auch andere Firmen oder vielleicht Eltern unterstützen könnten. Es lohnt sich, denn die Kinder haben schon jetzt viel Spaß bei der Recherche“, so Anja Schwebke.

Ines Sommer