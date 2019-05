Franzburg

Das kräftige Blau leuchtet einem schon von weitem entgegen: Das Franzburger 50-Meter-Schwimmbecken hat eine Schönheitskur bekommen und strahlt wie neu. Aber nur auf den ersten Blick, denn die beliebte Freizeiteinrichtung ist in die Jahre gekommen. 50 genau hat sie auf dem Buckel, und da geht natürlich auch einiges kaputt. Und deshalb hat das Schwimmbad-Team auch in diesem Jahr jede Menge zu reparieren gehabt.

„Die Folie ist schon uralt, deshalb müssen wir jedes Jahr zu Saisonbeginn die Löcher kleben. Und diesmal waren die ganz schön groß. Als wir das restliche Wasser abgelassen haben, kam das ganze Ausmaß erst mal zum Vorschein“, sagt Ute Ollenburg, seit sieben Jahren die Chefin auf dem Platz und meint weiter: „Eigentlich besteht das ganze Ding nur noch aus Flicken. Aber das muss jetzt noch so lange so gehen, bis wir hier was Neues bekommen.“

Schwimmbad-Team wirbelt seit April

Seit April ging’s erst mal dem ganzen Dreck zu Leibe, der sich im Becken gesammelt hatte. „Zuerst haben wir eine Grobreinigung gemacht, und dann kam der Kärcher zum Einsatz“, erklärt Christine Tilgner-Schult. Zwei Männer und fünf Frauen haben fleißig gewirbelt, damit das Freibad wieder genutzt werden kann. Besonders stolz sind sie auf das frisch gestrichene blaue Becken, das eine weiße Kante bekam, und damit sozusagen in den Pommernfarben erstrahlt.

Auch im Kinderbecken wurden Reparaturen durchgeführt. Das Geländer bekam einen neuen Farbanstrich, die Volleyballanlage, die nicht mehr durch den Tüv kam, wurde nun durch ein kleines Fußballfeld ersetzt, dabei haben die Stadtarbeiter geholfen. Und auch das Schwallbecken musste gereinigt werden und die Anlage für die neue Saison mit Chemikalien befüllt werden.

Doch die Schwimmbad-Crew war so fix, dass in Franzburg nun nicht erst zum Kindertag am 1. Juni, sondern schon dieses Wochenende Eröffnung gefeiert wird. Sonnabend ab 11 Uhr stehen die Kassenfrauen bereit, und auch der Imbiss liegt wieder in der Hand der „Wasserfrösche“, so der Name des Schwimmbad-Teams. Bockwurst, Pommes, Bratwurst und selbst gemachte Currysoße, Hamburger und Cheeseburger, aber auch Eis werden hier angeboten. Da kommt auch mancher aus den benachbarten Kleingärten und holt sich mittags Essen.

Hygiene- und Wasserkontrolle ohne Beanstandung

Das Beste: Sowohl Hygiene- als auch Wasserkontrollen waren ohne Beanstandungen, so steht der Saison nichts mehr im Wege. Und weil das Wasser – rund 1000 Kubikmeter – nun schon seit 6. Mai im Becken ist, hat es sich langsam erwärmt – auf stattliche 18 Grad, und mit den nächsten Sonnenstrahlen geht das fix nach oben, da sind sich die Franzburger sicher. „Wir haben auch schon angebadet“, verkündet Ute Ollenburg stolz und grinst: „Getestet und für gut befunden.“

Und noch ein Problem ist seit einiger Zeit gut gelöst: „Wir haben einen tollen Rettungsschwimmer, Erik Rosendahl aus Tribsees“, sagt die 54-Jährige und will sich lieber nicht mehr an die Zeiten erinnern, als das Schwimmbad schließen musste, weil der Rettungsmann fehlte.

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, die Schwimmer können kommen. Im letzten Jahr feierte das Bad mit über 8200 Gästen übrigens einen Rekord. „Wollen wir mal die Daumen drücken, dass wir wieder einen schönen Sommer kriegen. Wir würden uns freuen, denn wir arbeiten gerne hier“, sagt Klaus Siegmeier.

Freibad feiert am 6. Juli 50. Geburtstag

50 Jahre Rudolf-Seifert-Bad – ein Jubiläum, das nicht jede Freizeiteinrichtung schafft, und deshalb soll das auch ordentlich gefeiert werden, nämlich am 6. Juli mit einer riesigen Party. Die Stadt hat dafür 4000 Euro im Haushaltsplan verankert.

Franzburg steht zu seinem Schwimmbad – auch in schweren Zeiten

Apropos Kosten: Gut 120 000 Euro lässt sich die Stadt ihr Schwimmbad kosten, und auch wenn die Eintrittsgelder als Einnahmen fließen, bleibt der Betrieb einer solchen Einrichtung ein enormes Zuschussgeschäft. Und für das müssen sich die Franzburger immer wieder rechtfertigen. „Das Schwimmbad haben wir nun mal geerbt. Sollen wir das jetzt abreißen, obwohl es jedes Jahr genutzt wird? Das geht doch nicht, deshalb versuchen wir immer, das Beste draus zu machen. Und ich finde, man muss den Bürgern auf dem Lande auch etwas bieten. Alle reden von einer Verbesserung auf dem platten Land, wir tun was dafür“, sagt Bürgermeister Dieter Holder ( CDU).

Und viele wissen: Er kurbelt schon seit Jahren mächtig, um eine Investition fürs Schwimmbad hinzubekommen. „Jetzt kommt erst mal die Sporthalle dran, und danach nehmen wir das Freibad in Angriff. Für die Planung haben wir jetzt 20 000 Euro eingeplant“, deutet er an, dass es vorwärts geht, wenn auch in kleinen Schritten.

Rudolf-Seiffert-Bad vor 50 Jahren übergeben 8200 Gäste zählte das Rudolf-Seiffert-Bad im Sommer 2018. Sie kamen aus Stralsund, Grün Kordshagen, Velgast, Richtenberg, Grimmen, aber auch aus Kirch Baggendorf. „Ob Gäste oder Sponsoren für Feste, die Einheimischen sind in der Unterzahl“, sagt Ute Ollenburg aus Oebelitz, seit sieben Jahren die Leiterin des Schwimmbad-Teams, und ergänzt: „Dafür haben wir viele Stammgäste, zum Beispiel eine Familie mit zwei Kindern aus Stralsund und ein Rentner-Duo aus Grün Kordshagen. 126 000 Euro gibt die Stadt Franzburg 2019 fürs Schwimmbad aus. Abschreibung, Technik, Chemikalien, Personal und Strom schlagen da zu Buche. Aber auch 20 000 Euro für die Planung des Neubau-Projektes. Die Einnahmen liegen bei nicht mal 20 000 Euro. Trotz Miese hat sich die Stadt zu ihrem Schwimmbad als freiwillige Ausgabe bekannt. 7 Mitarbeiter hat das Schwimmbad, eine Angestellte, alle anderen sind Bufdis oder geringfügig Beschäftigte. Es gibt aber auch viele Ehrenamtliche, die helfen, und Sponsoren, die Veranstaltungen ermöglichen. Das Rudolf-Seifert-Freibad, benannt nach einem deutschen Arbeitersportler und Widerstandskämpfer, der 1945 ermordet wurde, wurde 1969 gebaut und durch das ZK-Mitglied Harry Tisch übergeben (siehe Foto). Mitte Mai geht die Badesaison gewöhnlich los, deshalb erfolgt am morgigen Sonnabend der Anpfiff der 2019er-Saison. Geschwommen, getaucht und getobt werden darf bis Ende August. Das Freibad hat täglich von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Am Wochenende und in den Ferien gehen die Türen um 11 Uhr auf. An schönen Tagen machen die Mitarbeiter auch mal ein bisschen länger auf abends... Kindertag wird am 1. Juni gefeiert. Um 11 Uhr geht’s mit Kinderschminken, Hüpfburg und vielen Spielen, alles organisiert vom Schwimmbad-Team. Natürlich haben die Lütten freien Eintritt. Das große Schwimmbadfest zum 50. Geburtstag steigt am 6. Juli um 14 Uhr mit Neptuntaufe, Sänger Andreas Holm, abends warten Andrea-Berg-Double und Modern-Talking-Nummer. Das Piratenfest steht am 3. August im Veranstaltungskalender, und die große Abschlussparty der Saison 2019 startet am 24. August. Eintrittspreise: Kinder 1,50, Erwachsene 2,50, Rentner, Studenten, Schwerbeschädigte 2 Euro. Kindergruppen (ab acht Leuten) 1,20 pro Person, Erwachsenengruppen 1,50 pro Person. Zehnerkarte für Kinder 13 Euro, für Erwachsene 22 Euro, für Rentner 18 Euro. Die Abendkarte kostet 50 Cent bzw. ein Euro.

Ines Sommer