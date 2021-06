Stralsund

Großer Bahnhof am Donnerstagmittag in der Stralsunder Justizvollzugsanstalt (JVA). Da gab es auch für die „alteingesessenen“ Häftlinge viel zu gucken. Denn genau gegenüber wurde sie nun offiziell eröffnet, die Frauenabteilung. Mit riesigem Schlüssel und rotem Band, das natürlich durchgeschnitten werden musste, weihten Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU), JVA-Chef Karel Gottschall und der Staatssekretär für Finanzen, Heiko Miraß, das Haus ein.

12 Jahre nach den Männern offener Frauen-Vollzug

2,9 Millionen Euro hat das Land in die Komplettsanierung des alten Blocks gesteckt. Das Besondere: Stralsund hat damit nicht nur ein Frauen-Gefängnis, sondern sorgt obendrein für eine Premiere im Land: Nichts mit „Hinter Gittern“. Erstmals in Mecklenburg-Vorpommern werden hier nämlich zehn Frauen im offenen Vollzug auf ein Leben nach der Haft vorbereitet. „Was für Männer seit 2009 selbstverständlich ist, wird nun endlich auch für Frauen möglich, und deshalb ist das heute für mich ein besonderer Tag“, strahlte Katy Hoffmeister.

Offener Vollzug ins Übungsfeld für Wiedereinstieg

Die CDU-Justizministerin verteidigte vor den Vertretern von Polizei, Gerichten, Ministerien und Gästen aus Politik und Verwaltung den offenen Vollzug als Versuch einer erfolgreichen Wiedereingliederung in die Gesellschaft. „Wir sehen das als Übungsfeld, hier können die Gefangenen proben. Wir wollen sie befähigen, künftig ein Leben in sozialer Verantwortung und ohne Straftat zu führen.“ Der offene Vollzug laufe besser, als viele denken. So seien bei 15400 Lockerungsmaßnahmen im Jahr 2020 nur fünf Fälle gemeldet worden, wo Gefangene nicht aus dem Ausgang zurückgekehrt sind – 0,03 Prozent.

Fünf Frauen seit April in Stralsund

Fünf Frauen sind bereits eingezogen, berichtet Karel Gottschall, seit einem Jahr Chef in Stralsund. Die Verurteilten leben in Wohngruppen. Und die erinnern eher nicht an herkömmliche Gefängniszellen. Denn immer drei Frauen leben in neu eingerichteten Ein- oder Doppelbettzimmern zusammen, teilen sich ein Bad und eine Küche. Probe für das Leben „danach“ heißt nämlich auch, dass sich die Frauen im offenen Vollzug selbst verpflegen können, wenn sie wollen. Vom Einkauf bis zum Kochen.

Kein Luxus, aber praktisch

Das Haus bietet keinen Luxus, ist aber praktisch eingerichtet. „Ich fühle mich wohl hier, alles neu, alles sauber. Und die sanitären Anlagen sind ein Traum, 100 Prozent Verbesserung zu Bützow, wo ich vorher war“, sagt eine Gefangene. Sie hat sich schon etwas eingerichtet. Bücher und andere persönlichen Gegenstände stehen im Regal. Nebenan können Gemeinschafts- oder Fitnessraum genutzt werden.

Frauen wollen und sollen arbeiten

JVA in Stralsund: Noch ist der Haftbereich für Mutter und Kind leer, doch zwei Mütter und ihre Kinder können hier besonders begleitet werden. Quelle: Ines Sommer

Das Wichtigste im offenen Vollzug: Die Frauen arbeiten. Für zwei von ihnen konnten Vollzugs-Abteilungsleiter Lutz Ziemer, seit 1995 an Bord, und sein Team sogar einen Job außerhalb der Gefängnismauern besorgen. „Eine Frau, die von hier stammt, arbeitet auf einem Campingplatz, eine andere ist in einem Callcenter beschäftigt. Wir versuchen, dass die Frauen möglichst eng an ihr soziales Umfeld anknüpfen können.“ Denn schließlich soll alles klappen, wenn sie rauskommen. Andere Gefangene sind in der hauseigenen Gärtnerei und als Reinigerinnen tätig. Und da einige schon seit April da sind, haben sie sich auch schon bei den Gefangenen aus dem Männer-Knast Respekt verschafft. Eben ganz wie jenseits der Gitter.

Stralsund seit 47 Jahren Gefängnis-Stadt Die Justizvollzugsanstalt Stralsund ist eine Landesbehörde im Geschäftsbereich des Justizministeriums MV. Sie gehört zu den vier Justizvollzugseinrichtungen des Landes. Die Anstalt wurde erstmals 1974 erbaut. 2003 konnte am gleichen Standort in der Franzenshöhe ein Neubau mit 140 Haftplätzen für den geschlossenen Vollzug in Betrieb gehen. Im Mai des Jahres 2009 wurde die Abteilung des offenen Vollzuges mit insgesamt 55 Haftplätzen eröffnet. Die Belegungsfähigkeit beträgt derzeit insgesamt 195 Haftplätze (140 geschlossener Vollzug, 55 offener Vollzug). Seit April 2021 gibt eine Abteilung für Frauen, mit 10 Plätzen ausschließlich für den offenen Vollzug. Einmalig in MV. Außerdem können zwei Frauen mit zwei Kindern untergebracht werden. Hierfür steht eine besondere Betreuung durch einen Jugendhilfe-Träger bereit. Die Gefangenen werden in Stralsund von über 100 Mitarbeitern unterschiedlicher Fachbereiche betreut. Darunter auch Juristen, Ärzte, Seelsorger und Psychologen. Ein Großteil ist jedoch im allgemeinen Vollzugsdienst für die sichere Unterbringung verantwortlich und wirkt bei Bildungsmaßnahmen und in der Freizeitgestaltung mit.

Haft-Einheit für Mutter und Kind

Und noch etwas ist Premiere für Stralsund: „Es gibt eine Haft-Einheit für zwei Mütter mit Kind. Sowas wird bisher nur in der JVA Neustrelitz angeboten. Zwar sind die Mütter noch nicht da, aber wir rechnen jeder Zeit damit“, erklärte Grit-Christin Ladwig, stellvertretene Leiterin der JVA in Stralsund, bei einem Rundgang und schiebt hinterher: „Die Kleinen können bis zu einem Alter von drei Jahren bei der Mutter bleiben. Bei den Größeren läuft alles übers Jugendamt.“

Die Gäste schauen sich in den neuen Räumen der JVA Stralsund um. Quelle: Ines Sommer

Noch stehen Kinderbettchen und Laufgitter einsam in der Zimmer-Landschaft. Aber die Betreuerinnen vom Verein Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sind gewappnet. „Das sind erst mal top Bedingungen. Wir gucken dann, wie viel Hilfe wir den Müttern geben müssen. Ziel ist zum Beispiel, dass die Kinder in den Kindergarten gehen“, sagte eine Mitarbeiterin des Jugendhilfe-Trägers von der Insel Rügen. Auch hier zählt: Alles üben und proben, damit nach der Haftentlassung nichts schiefgeht.

Von Ines Sommer