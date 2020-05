Freibad in Franzburg den ganzen Sommer dicht: Das sagen die verärgerten Gäste

Franzburg

Das Franzburger Schwimmbad bleibt diesen Sommer zu, so die Entscheidung der Stadt, Träger der beliebten Freizeiteinrichtung (im letzten Sommer kamen 9000 Besucher) am Rand der Hellberge. Mehr Hygiene-Vorschriften, weniger Einnahmen durch reduzierte Gästezahl, aus den daraus resultierenden finanziellen Zwängen habe die Stadt keine andere Möglichkeit, hatte Bürgermeister Dieter Holder ( CDU) gegenüber der OZ den heftigen Schritt erklärt.

Seit 51 Jahren noch nie geschlossen

Noch nie in der 51-jährigen Geschichte des Freibades war es geschlossen, selbst in den verregnesten Sommern nicht. Deshalb sind die Stammgäste sauer und fordern ein Überdenken der Entscheidung. So schreibt uns Simone Schirrmeister aus Stralsund:

„Das Team des Freibades steht in den Startlöchern, es ist alles vorbereitet, die Saison kann kommen, von staatlicher Seite gibt es nun auch das Okay für die Freibäder. Es kann also losgehen. Engagiert wie jedes Jahr sind die Mitarbeiter dabei, das ganze Team von Franzburg. Geliebt durch Einheimische, aber auch Stralsunder wie wir. Wir fahren sehr gerne im Sommer in das Bad, weil es dort familiär und ruhig zugeht. Nun sollte es wieder eröffnet werden, alles ist fertig, aber der Bürgermeister von Franzburg sagt nein, in diesem Jahr soll das Bad zubleiben, für alle sehr traurig.“ Die OZ-Leserin hofft, das die Stadtvertreter ihr Entscheidung noch einmal überdenken.

Besucher: Entscheidung zum Wohle der Kinder überdenken

Andere Besucher gehen noch einen Schritt weiter und wollen eine Unterschriftensammlung starten. Wie Mareen Prieß der OZ mitteilte, wird der Aufruf bereits in der Stadt verteilt. Darin heißt es:

Besonders in den Sommerferien erfreut sich das Bad großer Beliebtheit. Quelle: Detlef Duske

„Wir langjährigen Besucher und Eltern sind nicht einverstanden mit der Entscheidung und beantragen eine Überarbeitung... Wir stehen hinter dem Schwimmbad. Und gerade für unsere Kinder ist das Schwimmbad in den Sommerferien ein beliebtes Anlaufziel, um Spaß zu haben und Freunde zu treffen, sich im Wasser abzukühlen und auszutoben.“ Nicht alle könnten sich ins Auto setzen und zum Strand fahren. Viele Eltern müssten auch arbeiten, und so setzten sich die Kinder fix aufs Fahrrad Richtung Freibad, begründen die Initiatoren.

Bürgermeister bittet um Verständnis

Bürgermeister Dieter Holder sagt: „Ich verstehe, dass die Leute traurig sind, uns ist die Entscheidung auch nicht leicht gefallen. Deshalb kann ich alle nur um Verständnis bitten.“ Er hatte erklärt, dass der Haushalt der Stadt ein noch größeres Minus – das Schwimmbad ist von Anfang ein Zuschussgeschäft gewesen – nicht verkraften könne.

