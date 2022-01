Freies Impfen am Wochenende: So kommt man entspannt an den Piks

Stralsund

Das freie Impfen am Wochenende finde ich richtig gut. So bin auch ich am vergangenen Woche am Stralsunder Strelapark schnell an meinen Booster-Schutz gekommen – ohne vorher einen Termin vereinbaren zu müssen. Für viele Berufstätige ist dies eine gute Alternative.

Warten oder Anstehen musste ich nicht. Allein von der Bundeswehr waren etliche Soldaten im Einsatz. Anmeldung und Ablauf waren von der Truppe strikt organisiert. Und trotzdem viele Impflinge offenbar die gleiche Idee hatte wie ich – nämlich Shoppen und Piks am Sonnabend zu verbinden – nahmen sich die Soldaten Zeit und halfen mir bei einer Korrektur im digitalen Impfzertifikat. „Zeigen Sie mal her“, sagte der Soldat höflich, der die QR-Codes aushändigte. In wenigen Handgriffen hatte er vollbracht, wofür ich vermutlich mehr als eine Stunde gebraucht hätte.

In knapp zehn Minuten war ich durch. Und auch wenn von der Impfung fast nichts zu spüren war, war ich froh, das Wochenende für den Piks gewählt zu haben. Für die gute Organisation an dieser ein Dank an das gesamte Impfteam.

Von Kay Steinke