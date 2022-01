Stralsund

Durch zahlreiche Angebote schreitet die Impfkampe in Vorpommern-Rügen voran. Allein das Impfzentrum des Landkreises Vorpommern-Rügen verabreicht täglich bis zu 1000 Spritzen. Neben Impfzentren und engagierten Arztpraxen gibt es jedoch auch private Akteure wie den Rotaryclub Stralsund, der zuletzt an einem Sonnabend 750 Impfungen verabreichte. Ab Anfang Februar will nun das Helios-Hanseklinikum gemeinsam mit der Hansestadt Stralsund den Impffortschritt befeuern.

Helios und Hansestadt eröffnen eigene Impfstation

Vor der Eröffnung der „Impfstation am Sund“ haben Helios, Hansestadt und die Handwerkskammer einen Appell an die Bevölkerung gerichtet. In einer Mitteilung vom Donnerstag rufen sie zur stärkeren Nutzung der Impf- und Testangebote auf. „Wir wollen, dass alle gesund bleiben“, heißt es dort. „Denn früher oder später wird jeder mit dem Virus Kontakt haben.“

„Wir freuen uns über das weitere Impfangebot. Über die vielen Aktionen in unserem Kreis bekommt jeder die Chance, ein Angebot unkompliziert zu nutzen“, Markus Zimmermann, Impfmanager des Landkreises Vorpommern-Rügen. Quelle: Kay Steinke

„Wir freuen uns über das weitere Impfangebot“, sagt Markus Zimmermann, Impfmanager des Landkreises Vorpommern-Rügen, zur gemeinsamen Initiative von Helios und Hansestadt. „Es ergänzt die zahlreichen staatlichen Impfstrukturen des Landkreises. Gemeinsam mit den Haus- und Fachärzten, den Impfzentren, den Kliniken sowie Sonderimpfaktionen von Kommunen mit impfenden Ärzten, wie zum Beispiel in der Stadt Marlow, der Gemeinde Süderholz oder in Bergen auf Rügen, geben wir jedem Einwohner die Chance, ein Impfangebot unkompliziert annehmen zu können.“

Wer spontan seinen Schutz gegen Corona haben möchte, hat dazu gleich am Sonnabend im Impfstützpunkt am Stralsunder Strelapark die Gelegenheit. Denn dort steht an diesem Wochenende das Impfen ohne Termin auf dem Programm.

Impfen ohne Termin jetzt fast jeden Tag am Strelapark

Das Freie Impfen soll auch in den kommenden Wochen verstärkt angeboten werden. Ab Montag, den 24. Januar, wird am Strelapark von Montag bis Donnerstag nachmittags von 13 bis 17 Uhr ohne Termin geimpft. Der Vormittag bleibt zwischen 8 Uhr und 12 Uhr jedoch dem terminierten Impfen vorbehalten. Verimpft werden nach Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) Biontech und Moderna.

Zahlreiche Angebote im Stralsunder Umland

Der Landkreis plant in der kommenden Woche Impfaktionen im Stralsunder Umland. So wird montags bis donnerstags in Grimmen ohne Termin geimpft, in einem Zeitraum zwischen 13 Uhr und 16 Uhr. Im Mehrgenerationenhaus in Altenpleen steht am Donnerstag von 10 bis 17 Uhr ein Impftag an. In Tribsees gibt es am Freitag zwischen 13 und 19 Uhr ein Angebot im Rathaus.

Helios startet Impfstation am Sund

Am 4. Februar wird dann am Klinikum die „Impfstation am Sund“ in Betrieb genommen. Die Termine in Februar und März: 4./5. Februar und 25./26. Februar sowie 11./12. März und 25./26. März. Auch hier wird ohne Termin geimpft. Die Wahl des Impfstoffes richtet sich auch nach den Stiko-Empfehlungen sowie den verfügbaren Ressourcen. Geimpft werden alle Altersgruppen ab 12 Jahren.

„Ohne Impfungen schaffen wir es nicht aus der Pandemie“, David Kayser, Geschäftsführer Helios Stralsund. Quelle: Helios Stralsund

„Wir wollen unserem Impfappell auch Taten folgen lassen. Darum bieten wir in einer extra hergerichteten Station jetzt freies impfen an“, sagt Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU). „Das Schiff ist da, die Crew ist da – Sie brauchen nur noch an Bord zu kommen.“ Klinikchef David Kayser ergänzt: „Ohne Impfungen schaffen wir es nicht aus der Pandemie. Wir können nur jedem raten, sich nach den Empfehlungen impfen zu lassen, um sich und andere zu schützen.“

Präsident der Handwerkskammer ruft zum Impfen auf – und kritisiert Impf- und Testinfrastruktur

„Impfschutz ist auch Betriebeschutz“, Axel Hochschild, Präsident der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern. Quelle: HWK

Axel Hochschild, Präsident der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern (HWK), sieht auch Stralsunder Firmen in der Pflicht. „Jeder Unternehmer trägt die Verantwortung – sowohl für die eigene Gesundheit als auch für den Schutz seiner Mitarbeiter und Kunden“, sagt er. „Impfschutz ist auch Betriebeschutz. Nur wenn alle solidarisch und verantwortungsbewusst handeln, kann das öffentliche Leben sowie die Versorgungssicherheit im gewerblichen und privaten Bereich sichergestellt werden.“ Dennoch gibt es aus seiner Sicht auch Kritik an den bestehenden Strukturen. „Wir brauchen erweiterte Impf- und Testangebote vor allem in den ländlichen Regionen“, sagt er. Auch die Öffnungszeiten der Testzentren sollten sich an den Erfordernissen der Unternehmen orientieren. „Sie sollten bereits in den frühen Morgenstunden geöffnet sein“, sagt Hochschild.

Fast 200 000 Impfdosen über Impfzentrum verabreicht Seit Beginn der Impfkampagne hat das Impfzentrum des Landkreis Vorpommern-Rügen 190 812 Impfdosen verabreicht. Die meisten davon mit Biontech – 144 020. Während die meisten Menschen im Kreis als Erstimpfung Biontech bekommen haben (66 884), wird als Booster am häufigsten Moderna verabreicht (16 608). Bereits 28 462 Menschen haben über das Impfzentrum eine Auffrischungsimpfung bekommen. Diese wurde zuletzt auch am stärksten nachgefragt. Am Vergleichstag, Montag, dem 17. Januar, standen 664 Booster-Spritzen etwa 150 Zweitimpfungen und auch 132 Erstimpfungen gegenüber. Insgesamt wurden an dem Tag fast 1000 Dosen verimpft. Im Verlauf der Pandemie hat das Impfen über Arztpraxen deutlich an Relevanz gewonnen. Von den unter der Woche landesweit gemeldeten 3 Mio. Impfdosen haben die Praxen 1.524778 Impfdosen verabreicht, auf 1.433909 kamen die Impfzentren. Krankenhäuser steuerten rund 52 000 bei, Betriebsärzte etwas mehr als 19 000. Auch im Tagesvergleichkommen die Arztpraxen auf starke Werte. So die landesweit am 17. Januar 5771 Impfdosen, 4787 waren es in Impfzentren. Am 18. Januar kamen die Arztpraxen insgesamt sogar auf knapp 9400 Impfdosen. Landesweit haben bisher45,8 Prozent der Gesamtbevölkerung eine Auffrischungsimpfung erhalten. Damit ist man deutlich besser als Schlusslicht Sachsen (38,3), aber deutlich schlechter als Spitzenreiter Saarland (54). Das Saarland ist beim Boostern der 12 bis 17 Jährigen mit 20 Prozent besonders weit. MV liegt dort bei 8,7 Prozent. Immerhin sind landesweit fast 70 Prozent der über 60-Jährigen geboostert.

Von Kay Steinke