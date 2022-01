Stralsund

Kino, Indoorspielplatz und auch die Museen sind in Stralsund geschlossen, die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung während der Corona-Zeit und anhaltenden Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sind gering.

Und doch muss man nicht nur zu Hause rum sitzen und Trübsal blasen. Wir geben Tipps, was man in Stralsund trotz Corona unternehmen kann. Also: Warm anziehen und los geht’s!

1. Spielplätze erkunden

In Stralsund gibt es viele Spielplätze, auf denen die Knirpse klettern, schaukeln oder rutschen können. Wie wäre es mit einer Tour zu den schönsten Klettergerüsten der Stadt? Beispielsweise am Stralsunder Strandbad: Dort wartet ein riesiger Kletterpark auf die Kinder, zudem gibt es viel Sand am Strand zum Buddeln – mit der passenden Kleidung auch bei diesen Temperaturen kein Problem.

An der Straße “Alte Hafenbahn“ können Kinder unter anderem Lockführer in einer Eisenbahn spielen. Wie ein versunkener Kutter ragen die Spielgeräte am Ende des Selliner Weges im Stadtteil Andershof aus dem Sand.

Wie ein versunkener Kutter ragen die Spielgeräte am Ende des Selliner Weges im Stadtteil Andershof aus dem Sand. Traumhaft ist hier die Kulisse. Man blickt nicht nur nach Rügen und Devin, sondern auch auf die Stralsunder Werft. Quelle: Maria Becker

2. Sport im Freien

Für die größeren, die nicht mehr auf den Spielpätzen toben können, gibt es in Stralsund dennoch einige Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung. Die Fitnessstudios haben zwar geöffnet – Joggen an der frischen Luft tut aber auch mal ganz gut. Läuft man die Sundpromenade entlang, kann man dabei auch einen herrlichen Blick aufs Wasser genießen.

Wer lieber mehr Muskeln aufbauen möchte als die Ausdauer zu trainieren, kann zum Sportpark nach Grünhufe fahren. Verschiedene Fitnessgeräte, wie Stepper, Arm- oder Rückentrainer, Laufbänder oder Sitzräder stehen zur Verfügung, auch einen Skaterpark gibt es dort. Und wenn es etwas extremer sein soll, empfehlen wir eine Höhenwanderung über die Hellberge bei Franzburg.

3. Ausflug in den Zoo

Mit mehr als 1200 Tieren ist der Stralsunder Zoo einen Ausflug für die ganze Familie wert. Bisons, Kamele und sogar Löwen warten auf die Besucher. Tiere aus aller Welt, vor allem aber einheimische und seltene Haustiere können bestaunt werden. Außerdem gibt es an Infotafeln viele wissenswerte und interessante Informationen zu den Tieren vor Ort.

Der Zoo hat aktuell täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation sind die Innenbereiche allerdings nicht zugänglich.

4. Kirchturm erklimmen

Wie wäre es mit einem anderen Blick auf Stralsund? Der Kirchturm der evangelischen Pfarrkirche St. Marien ist etwa 90 Meter hoch und man hat von dort aus eine Sicht auf die Hansestadt und ihre Umgebung mit den Inseln Rügen und Hiddensee. Der Aufstieg beginnt mit einer steinernen Wendeltreppe an drei Glocken vorbei über schmale Holzstiegen bis zur Aussichtsplattform.

Die Marienkirche in Stralsund. Von oben hat man einen Blick auf die Hansestadt und ihre Umgebung mit den Inseln Rügen und Hiddensee. (Archivbild) Quelle: Woldt Jens-Peter

Der Aufstieg ist während der Öffnungszeiten (Montags bis Freitags von 10 Uhr bis 12 Uhr und 14 Uhr bis 16 Uhr, sowie am Wochenende von 10 Uhr bis 12 Uhr) möglich, am besten mindestens eine halbe Stunde vor Schließung da sein. An Sonn- und Feiertagen ist der Turm erst nach dem Gottesdienst geöffnet.

5. Virtuelle Museumstour

Sollte das Wetter doch zu schlecht sein, kann man trotz geschlossener Einrichtungen ins Museum gehen. Und das sogar im Schlafanzug und vom Sofa aus. Im Internet gibt die Möglichkeit, die Exponate vom Ozeaneum oder dem Deutschen Meeresmuseum zu sehen.

In virtuellen Touren, die auf „google arts&culture“ veröffentlicht sind, kann man sich durch die Ausstellungen klicken. Das besondere Museumsfeeling fehlt zwar, aber dafür ist die Vorfreude auf die Stimmung vor Ort umso größer, wenn diese wieder geöffnet sind.

Von Stefanie Ploch