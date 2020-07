Volkmar und Renate Schattschneider sind bekennende Media-Markt-Fans. Für das Team des Marktes nähten sie in Heimarbeit Community-Masken in den Firmenfarben.

Volkmar Schattschneider hat sie schon aufgesetzt und seine Frau Renate hat noch Zeugnisse ihres Könnens an der Nähmaschine vor sich. Beide sind - so sagen sie es selbst - Fans des Media Marktes in Stralsund. Für dessen Team haben sie gemeinsam 54 Community-Masken in den Firmenfarben genäht und bestickt. Quelle: Jörg Mattern