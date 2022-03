Stralsund

Zum weltweiten Klimastreik der Bewegung „Fridays for Future“ sind am Freitag in rund 300 deutschen Städten Aktionen geplant. Bei den weltweit rund 1000 geplanten Klimastreiks wollen Aktivistinnen und Aktivisten als Antwort auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine auch ein Ende der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern fordern, wie „Fridays for Future“ am Donnerstag in Berlin mitteilte.

Stralsunder Aktivisten treffen sich am Tierpark

Auch in der Hansestadt wird demonstriert. Fridays for Future Stralsund hat ab 14 Uhr zu einer coronakonformen Lauf-Demonstration aufgerufen. Startpunkt in Stralsund ist am Tierpark, von dort soll ein friedlicher Demozug zum Linden-Center gehen. Dort wird es voraussichtlich eine Kundgebung mit Redebeiträgen geben. Der Streik wird unter der 3G-Regelung, Maskenpflicht und Einhaltung der Abstandsregelung stattfinden.

„Es ist 2022, es gibt keinen Spielraum mehr für Entscheidungen, die den Weg Richtung null Emissionen verlangsamen. Wir dulden keinerlei Greenwashing mehr – weder von Konzernen, noch durch staatliche Entscheidungen. Am 25.3. und darüber hinaus werden wir dafür kämpfen, dass endlich konkrete Maßnahmen zur rapiden Emissionsreduktion ergriffen werden”, erklärt Katharina von Bosse von FFF-Stralsund.

Friedlicher Kampf für globale Klimagerechtigkeit

FFF Stralsund fordert zudem tiefgreifende Maßnahmen für globale Klimagerechtigkeit sowie deren konsequente Umsetzung. International stellt sich die Bewegung unter dem Motto #PeopleNotProfit gegen die Priorisierung von Kapitalinteressen über Menschenrechte und Ökosysteme. Von der deutschen Regierung erwarten die Aktivisten entschlossenes Handeln und das Wahrnehmen historischer Verantwortung – beispielsweise durch angemessene Reparationszahlungen, aber auch das Einbeziehen der Perspektiven und Forderungen von Menschen aus schon heute stark von der Klimakrise betroffenen Staaten in klimapolitische Entscheidungen.

„Wir streiken, damit Menschenleben wichtiger werden als Gaskonzerne“, sagt Katharina von Bosse. „Wälder wichtiger als ein Kohletagebau und gerechte Lebensverhältnisse wichtiger, als die Gewinne einiger Autofirmen. Intakte Ökosysteme und damit unsere Lebensgrundlagen können wir nur durch sofortige Emissionsreduktion erhalten – es wird Zeit, dass auch die Ampel-Regierung das versteht und endlich handelt!”

Von kst