Fridays for Future Stralsund: Doppelt so viele Teilnehmer wie beim letzten Mal

Regen und kalte Temperaturen halten am Freitagmittag – nach Schulschluss – die Fridays-for-Future-Aktivisten nicht davon ab, erneut mit ihrer Botschaft auf die Straße zu gehen. Nach der Ernüchterung beim letzten Mal mit nur etwa 60 Teilnehmern freuten sich die Veranstalter nun über mehr als 120 Anwesende. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt Organisatorin Antonia Huhn.

„Unendliches Wachstum und ein Planet mit endlichen Ressourcen sind nicht miteinander vereinbar“, kritisiert Christian Krüger im Anschluss an den Marsch durch die Innenstadt in seinem Redebeitrag. Organisatorin Huhn bringt in einem Poetry-Slam ihr Unverständnis über eine mangelnde Handlungsbereitschaft der Politik zum Ausdruck: „Wozu soll ich in die Schule oder in die Uni gehen, wenn es keine Zukunft gibt, in der ich meinen Traumberuf ausüben kann?“

Stralsunder Demo als Teil des weltweiten Protests

Mit Musikbeiträgen unter dem schützenden Vordach des Theaters am Olof-Palme-Platz wird die Demonstration nach etwa eineinhalb Stunden um 14.30 Uhr beendet. Sie fand im Rahmen eines globalen Klimastreiks statt, zu dem nach Angaben der Organisation in mehr als 500 Städten Aktionen geplant wurden.

Liveticker: Die Klima-Demos in MV zum Nachlesen

Rostock: Für einen besseren Schutz des Klimas sind am Freitag in Rostock nach Polizeiangaben rund 1200 Menschen auf die Straße gegangen. Die meist jungen Leute der Bewegung Fridays for Future trafen sich zunächst auf dem Alten Markt und zogen dann in einem langen Zug durch die Altstadt.

Wismar: Nach 40 Minuten ist die Fridays for Future-Demo beendet

Wismar: Laut Polizei sind etwa 100 Teilnehmer dabei

Wismar: Die Demo ist schon wieder am Startpunkt angekommen

Wismar: Die Teilnehmer stehen jetzt hinter dem Rathaus und fordern übers Megaphon mehr Klimaschutz

Wismar: In der Fußgängerzone befindet sich auch die Gedenkstelle für ein 16-jährige Schülerin, die bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw gestorben ist. Dort gehen die Teilnehmer aus Pietätsgründen nicht vorbei.

Wismar: Es geht in die Fußgängerzone hinterm Rathaus. Die Klimaschützer rufen: Leute lasst das Shoppen sein, reiht euch in die Demo ein

Wismar: Ein Jugendlicher spricht sich für eine bessere Zusammenarbeit mit den Landwirten aus.

Wismar: Englische Rufe nach mehr Klimaschutz

Wismar: Stopp am Karstadt-Platz

Plakate in Wismar

Wismar: Laute Rufe

Wismar: Es geht in die Fußgängerzone

Wismar: Es geht am Rathaus vorbei

Wismar: Der Zug setzt sich in Bewegung

Von Arne Lehmann