Fridays for Future Stralsund: Protest gegen die Abholzung eines Wäldchens

Stralsund

Etliche Stralsunder stämmen sich gegen die Abholzung eines Wäldchens in Andershof. Am frühen Freitagabend hatte „Fridays for Future Stralsund“ zu einer Kundgebung im Stralsunder Süden aufgerufen. 30 bis 40 Leuten waren dem Aufruf gefolgt.

Mit einem krassen Statement in punkto Wortwahl begann die Stralsunder Berufsschülerin und Demo-Anmelderin Jennifer die Aktion an der Greifswalder Chaussee: „Der Andershofer Wald soll abgeholzt werden und das ist Schei…“. Die 23-jährige Umweltaktivistin hielt eine flammende Rede über den Erhalt der Natur sowohl in der Region als auch auf globaler Ebene. Der Vergleich zur Rodung des Regenwaldes im brasilianischen Amazonas-Gebiet sei für sie ein großes Verbrechen an der Natur, doch die kleinen Verbrechen an der lokalen Natur hätten für sie ein gleichgroßes Gewicht.

Bis zu 40 Leuten nahmen an der Demo teil. Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

Klimaschützer fordern klimagerechte Lokalpolitik

Zu diesen Verbrechen zählt sie die drohende Abholzung des Wäldchens. Denn wie im Februar 2021 bekannt wurde, wird diese trotz Untersagung des zuständigen Forstamtes vorangetrieben. Bereits im Frühjahr hatten etliche Aktivisten auf den Missstand aufmerksam gemacht. Akteure von „Ende Gelände Rostock“ hatten dafür unter anderem einzelne Bäume besetzt. „Wieder einmal wurden hier wirtschaftliche Interessen einzelner priorisiert, statt Weitsicht und die Fähigkeit zu klimagerechter Lokalpolitik zu zeigen“, heißt es in einem Statement der Ortsgruppe Fridays for Future Stralsund. „Wir sehen uns ganz klar als Teil eines breiten Bündnisses, das die bevorstehende Rodung des Andershofer Küstenschutzwaldes, mag er offiziell auch nur als eine Ansammlung von Bäumen gelten, verurteilt. Klimaschutz muss überall stattfinden.“

Markante Sprüche auf Plakaten

Akteure von "Fridays for Future" auf einer Kundgebung in Stralsund. Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

Neben den Aktivisten versammelten sich am Freitag in Andershof auch ältere Anwohner, sie kamen teilweise mit Rollatoren zur Demo. Ein älterer Mann von etwa Mitte 70 aus dem Wohngebiet meinte: „Mein Enkel macht bei solchen Demos auch mit und ich finde es gut, dass die Jugend auf diese Weise engagiert“. Die Polizei war mit drei Mannschafswagen vor Ort, um die Protestaktion abzusichern.

Von Christian Rödel