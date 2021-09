Rostock

Für mehr Klimaschutz wollen am Freitag, 24. September, wieder hunderttausende Menschen auf die Straße gehen. „Denn nur wählen reicht nicht“, sagt Pauline Brünger, eine Sprecherin der Initiative „Fridays for Future“, die zum globalen Klimastreik aufruft. „Ohne uns wird nichts passieren! Wir dürfen in vier Jahren nicht wieder sagen: Es hat nicht gereicht“, so die Aktivistin mit Blick auf die anstehenden Wahlen.

Auch in Mecklenburg-Vorpommern wird demonstriert. Die OSTSEE-ZEITUNG hat alle geplanten Aktionen zusammengefasst:

Die Demos in Mecklenburg

In der Hansestadt Rostock treffen sich die Demo-Teilnehmer um 15 Uhr auf der Haedge-Halbinsel am Stadthafen. Von dort geht es über den Kanonsberg, die Lange Straße sowie die Straße Vogelsang bis zur Grubenstraße. Anschließend zieht die Demonstration über die Straße am Strande wieder zurück zur Haedge-Halbinsel.

Die gesamte Demo ist bis 19 Uhr und für 3000 Personen angemeldet. Sperrungen für den Verkehr soll es immer nur dann geben, wenn die Demonstranten auf der jeweiligen Straße unterwegs sind.

Ebenfalls um 15 Uhr startet der Klimastreik am Freitag in Wismar. Treffpunkt ist dort der Alte Markt.

In Wangelin (Kreis Ludwigslust-Parchim) startet der Klimastreik um 15 Uhr am Tauschhaus in der Dorfstraße.

Auf dem Bahnhofsvorplatz, dem sogenannten Grunthalplatz, beginnt die Schweriner Demo. Start ist 14 Uhr.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für Güstrow wurde keine Demo, sondern eine Klima-Mahnwache angemeldet. Alle, die teilnehmen wollen, sind ab 12 Uhr vor dem Rathaus der Barlachstadt willkommen.

Auf dem Platz vor dem Gymnasium Carolinum starten die Teilnehmer der Klima-Demo Neustrelitz. Beginn ist dort um 13.15 Uhr.

In Ludwigslust ist ebenfalls eine Demonstration angemeldet – organisiert von den „ParentsForFuture“. Zwischen 8 und 15 Uhr planen sie eine Plakate-Parade in der Schlossstraße.

Die Demos in Vorpommern

Das Gewerkschaftshaus am Alten Markt in Stralsund ist Treffpunkt für die dortige Klima-Demo. Die Veranstalter haben für den Zeitraum zwischen 13 und 15 Uhr etwa 200 Personen angemeldet. Vom Gewerkschaftshaus zieht die Demo durch die Ossenreyerstraße und die Langenstraße bis zum Fischmarkt und dann über die Fährstraße zurück zum Alten Markt.

Die Demonstration in Greifswald startet um 14 Uhr. Treffpunkt ist das Mühlentor.

In Bergen auf Rügen startet die Klima-Demo am Freitag schon um 13.45 Uhr. Treffpunkt ist das Rathaus.

Von Claudia Labude-Gericke