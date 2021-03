Der grüne Protest formiert sich wieder, so demonstrierten am Freitagmittag rund 100 Schüler für die Einhaltung des Klimaziels auf dem Markt in Stralsund. Diesmal unter dem Motto: Erderwärmung minimieren. Dafür wurde aus alten Zeitung die Zahl 1,5 auf dem Boden gelegt.