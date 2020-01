„Fridays gegen Altersarmut“: So verlief die Mahnwache in Stralsund

Stralsund

Immer mehr Menschen sind in Deutschland von Altersarmut betroffen. Dagegen hat die bundesweite Initiative „Fridays gegen Altersarmut“ am Freitag in Stralsund ein Zeichen gesetzt. Zur Mahnwache der Gruppierung vor dem Rathaus fanden sich dafür zwischen 15 Uhr und 18 Uhr rund 50 Teilnehmer ein. Die meisten davon waren Betroffene, also Rentner, bei denen das Einkommen kaum noch zum Leben reicht.

„Viele der Betroffenen sagen nichts.“ – Kornelia Olbrich

Mit der Anzahl der Teilnehmer war Simone Ebert, die die Veranstaltung in Stralsund angemeldet hatte, zufrieden. „ Altersarmut ist ein großes Problem“, sagt Kornelia Olbrich. Die Leipzigerin lebt seit zwei Jahren in Stralsund. Ihre rund 700 Euro Rente bessert sie mit einem Nebenjob auf. „Ich arbeite für das Ozeaneum im Besucher-Service“, sagt sie. „Solange ich es schaffe, mache ich das.“ Sie wurde über Facebook auf die Veranstaltung aufmerksam. „Viele der Betroffenen sagen nichts“, sagt sie. „Auch ich habe erst von Weitem geguckt, wer sich hier trifft. Es sind Rentner, keine Rechten“, sagt sie. Denn auf Bundesebene ist die Initiative durchaus umstritten. So warnen Seiten aus dem linken Spektrum wie „Omas gegen Rechts“ davor, dass die Gruppierung von der rechten Szene unterwandert sei. Dies war wohl auch der Grund für die hohe Polizeipräsenz auf dem Alten Markt. So wurde die Seniorengruppe um Ebert von gleich vier besetzten Polizeifahrzeugen abgesichert.

Die Polizei sicherte den Alten Markt in Stralsund ab

Polizei mit gleich vier besetzten Fahrzeugen Quelle: Kay Steinke

Der Einsatzleiter der Polizei bestätigte, dass sich am Rathaus Personen befanden, die dem rechten Spektrum zugeordnet werden können. Eine klare Abgrenzung zur Seniorengruppe gab es dabei nicht.Doch die Senioren waren es, die die Mahnwache aktiv gestalteten – unter anderem mit Plakaten für mehr soziale Gerechtigkeit. „Wir Älteren stehen auch für die junge Generation hier“, sagt die 60-jährige Stralsunderin Ute Hanke, die eine Grabkerze in der Hand hielt. Denn Altersarmut könnte irgendwann auch die Jungen treffen.

