Bei der bundesweit größten Angelshow des Jahres – den Fishing Masters 2019 in Stralsund – werden neben vielen Angelprofis auch zahlreiche Prominente aus Funk und Fernsehen erwartet. Zu den Botschaftern der Royal Fishing Kinderhilfe, die das Event organisiert, gehört der Münchener Schauspieler Fritz Wepper (77). OZ sprach mit dem Gründungsmitglied der Hilfsorganisation, die Lehrgänge zur Fischereischeinprüfung und Freizeitcamps für benachteiligte Kinder und Jugendliche veranstaltet und finanziert.

Vor 20 Jahren gehörten Sie zu den zehn Gründungsmitgliedern der Royal Fishing Kinderhilfe. Weshalb engagieren Sie sich so intensiv für dieses Projekt?

Fritz Wepper: Ich habe mit 14 Jahren den Jugendfischereischein gemacht und die Zuneigung zum Angeln entdeckt. Hier kann ich prima entspannen. Gründungsmitglied des Royal Fishing Clubs und dann der Royal Fishing Kinderhilfe wurde ich mit großer Überzeugung. Denn Waisenkindern, schwer erziehbaren Kindern beziehungsweise Kindern aus zerrütteten Ehen wollten wir seelischen Beistand durch das gemeinsame Fischen geben.

Der Start in diese Unternehmung begann mit einer Art Paukenschlag?

Das stimmt. Es wurden im ersten Jahr 650 Kinder eingeladen, mit denen wir auf 19 Schiffen zum Dorschangeln auf die Ostsee hinausfuhren. Mein Bruder Elmar und ich nahmen danach in einem Polizeiboot sozusagen die Parade ab. Jedes Kind hatte etwas geangelt und erhielt einen Pokal. Es war eine große Freude, zu sehen, wie die Kinder eine Beziehung zum Fischen aufgebaut haben. In der Folgezeit haben wir kleine Petrijünger aus aller Herren Länder zum Fischen eingeladen und Camps veranstaltet.

Eine Begegnung mit zwölf Waisenkindern, die vor einigen Wochen in Magdeburg ( Sachsen-Anhalt) stattfand, hat Sie besonders berührt?

Es existierte dort eine besondere Stimmung und Geselligkeit. Die Kinder erhielten unter anderem neue Spinnruten, Westen und Mützen. Sie konnten Forellen fischen, die dann geräuchert wurden. Anschließend gab es noch Eis. Es war ein kleiner Akzent für unser Hilfsprojekt, an dem ich in diesem Jahr mitgewirkt habe.

Suchen Sie nur Ruhe und Entspannung im Freien oder haben Sie auch schon mal einen großen Brocken an Land gezogen?

Seit mehr als 30 Jahren bin ich als Fliegenfischer an der Traun im oberbayerischen Landkreis Traunstein aktiv. Zudem habe ich vom großen Hecht, Dorsch, Schellfisch bis hin zum Barrakuda und Marlin schon vieles gefangen.

Hat Ihre siebenjährige Tochter Filippa das Petrijünger-Gen von Ihnen geerbt?

Das könnte man so ausdrücken. Wir haben geangelt und ein Freund hat ihr eine Rute in die Hand gedrückt. Sie fischte zwei etwa 40 Zentimeter lange Forellen. Am ersten Tag sagte sie: „Papi der Fisch tut mir leid.“ Ich habe ihr gesagt, dass das mir auch so gehe. Doch wir müssen ja etwas essen. Nach einem etwas längeren Nachdenken gab sie mir recht. Damit war der Kreis geschlossen. Kinder müssen lernen, dass das Essen nicht aus dem Supermarktregal kommt.

Wie wichtig ist dem erfolgreichen Schauspieler Wepper das Unverstellte, das Einssein mit sich selbst und der Natur?

Man entnimmt der Natur nur das, was man auch verzehren kann. Wenn ich mit meinem Bruder an der Traun fische, fangen wir zwei Fische und räuchern diese in meinem kleinen Räucherofen. Dazu gibt es einen sehr guten Wein. Es entwickelt sich ein sehr sparsamer Dialog. Er besteht aus „mmmh“, „ah“ und „Prost!“

Sind Sie lieber auf Binnenseen und an Flüssen unterwegs oder bevorzugen Sie das Hochseeangeln?

Alles zu seiner Zeit. Ich liebe das Fliegenfischen. Wenn ich auf dem Wasser irgendwo Kreise entdecke, wird zielgenau geworfen. Das Hochseefischen hat eine andere, bemerkenswerte Qualität. Ich schätze die Freundschaft unter den Anglern – sie ist echt und emphatisch.

Sind Sie bei den Fishing Masters zum ersten Mal in Mecklenburg-Vorpommern?

Nein. Ich war schon häufiger in MV. Doch ich kenne Stralsund noch nicht und freue mich sehr auf die Gegend und die Menschen.

Derzeit sind Sie bei Dreharbeiten in Bayern. Dort entsteht die 19. TV-Staffel von „Um Himmels Willen“. Wird es einfach, den selbstbewussten Nonnen zu entfliehen, um an die Küste zu eilen?

Ich mache meine Arbeit sehr gerne. Aber ich bin auch bereit, den Drehort Drehort sein zu lassen.

Eine lange, anstrengende Karriere liegt hinter Ihnen. Trotzdem stellen Sie sich immer noch neuen Herausforderungen. Welchen Stellenwert hat der Beruf in Ihrem Leben?

Seit dem elften Lebensjahr bin ich der Schauspielerei verbunden. Kürzlich erhielten mein Bruder und ich den Bayerischen Fernsehpreis. Das war eine tolle Würdigung. Ich empfinde meinen Beruf nicht als anstrengend. Und ohne ihn komme ich mir fast überflüssig vor.

Ende 2017 mussten Sie sich einer schweren Herz-OP unterziehen. Wie halten Sie sich aktuell fit?

Leben ist Bewegung. Daran halte ich mich. Das heißt nicht am Morgen Frühsport oder das Pflegen von Ritualen. An einem Drehtag, und ich drehe fast jeden Tag, werde ich um 8 Uhr abgeholt. Die wenigen Schritte vor der Kamera tragen nicht zur Ertüchtigung bei, sie sind aber wichtig für die Seele. In der freien Zeit gehe ich ab und an schwimmen und bin beim Nordic Walking aktiv.

