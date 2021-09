Stralsund

Kaum hatten sich im Paul-Greifzu-Stadion in Stralsund bei der Speedway-WM die Gäste aus ganz Deutschland, aber auch Bahnsportfans aus Polen und Tschechien im Stadion ein Plätzchen auf der Wiese oder in den Bankreihen gesucht, da machte böse Kunde die Runde: Mit Rennbeginn punkt 19 Uhr war das Stralsunder Ordnungsamt vor den Stadiontoren unterwegs, um die Falschparker zu bestrafen.

„Wir stellen eine Weltmeisterschaft auf die Beine, mit 3500 Zuschauern das größte Ereignis seit Corona-Beginn, und dann sowas. Wir hatten hier Fahrer und die jeweiligen Betreuerstabs aus zehn Ländern zu Gast, dazu die Fans“, sagt der Präsident des gastgebenden MC Nordstern Stralsund.

Kein tolles Aushängeschild für Sportstadt Stralsund

Kein tolles Aushängeschild für eine WM- und Sportstadt wie Stralsund. Zumal die Nordsterne für die Ausrichtung von der Motorradsport-Weltorganisation Bestnoten für die Durchführung bekommen hatten. Eine Empfehlung, in der Stadt am Sund auch einen Grand-Prix zu veranstalten...

Noch während des Rennens bekam Ehrengast und Oberbürgermeister Alexander Badrow den Frust der Bahnsportfans mit. Er sagte am Mikro: „Wir klären das und versuchen, eine Lösung zu finden.“

125 Parksünder bei Stralsunder Speedway-WM festgestellt

Auf OZ-Anfrage heißt es nun aus dem Stralsunder Rathaus: „Der MC Nordstern Stralsund hatte als Veranstalter im Vorfeld der WM ausreichend Parkplätze bereit gestellt. So waren sowohl am Grünhufer Bogen als auch auf dem Parkplatz am Strelapark genügend Parkflächen für alle Besucher und Besucherinnen der Veranstaltung vorhanden. Das Parken direkt im Stadionareal war den Helfern, Sponsoren und Schwerbehinderten gestattet. Sie, die Schwerbehinderten, haben sich dafür im Vorfeld registriert. Insoweit bestand keine Notwendigkeit, regelwidrig Gehwege und Grünflächen zum Parken zu nutzen.“

Da die extra eingerichteten Parkplätze bisher nur sehr verhalten angenommen wurden, hat das Ordnungsamt am 4. September Kontrollen durchgeführt. „Hierbei ging es vorrangig um Generalprävention. Ziel war es, die Menschen auf ihr ordnungswidriges Verhalten hinzuweisen“, so Heiner Tanschus. Der Ordnungsamtsleiter sagt weiter: „Insgesamt mussten 125 Fahrzeuge festgestellt werden, die nicht entsprechend der Regelungen der Straßenverkehrsordnung abgestellt gewesen waren.

Strafe für Speedway-Gäste: Verwarnung ohne Verwarngeld

„Aufgrund der besonderen Situation vor Ort werden wir von der gesetzlichen Möglichkeit Gebrauch machen, an alle Fahrzeughalter eine sogenannte Verwarnung ohne Verwarngeld auszusprechen, laut Paragraf 56 Absatz 1, Satz 2 laut Ordnungswidrigkeitengesetz. Dies soll die betroffenen Menschen auf ihr Fehlverhalten hinweisen und für die Zukunft dafür sensibilisieren, die vorhandenen, legalen Parkmöglichkeiten zu nutzen, ohne diese direkt mit einer Geldbuße zu belasten.“

Zukünftig werde die Ordnungsbehörde auch weiterhin Kontrollen zu Veranstaltungen in der Hansestadt durchführen und Verstöße mit den entsprechenden Geldbußen ahnden, kündigte Ordnungsamtsleiter Heino Tanschus an. Vielen sind hier sicher die Kontrollen zum alljährlichen Sundschwimmen in Erinnerung.

Von Ines Sommer