Stralsund

Eine Führung über den Demeter Biobauernhof auf dem Alten Pfarrhof in Elmenhorst, dazu lädt die Stralsunder Akademie für Garten- und Landschaftskultur am 14. Juni ein. Der Treffpunkt ist um 10 Uhr in der Schulstraße 12 in Elmenhorst.

Bei dem Alten Pfarrhof Elmenhorst handelt es sich um einen Gemischtbetrieb mit Marktfrucht-Anbau und Milchviehhaltung sowie Veredelung der Produkte in der hofeigenen Käserei und Bäckerei.

Anzeige

Im Jahr 2005 fiel der Entschluss, den Hof nach Demeter-Richtlinien zertifizieren zu lassen. Dazu hat Bio-Bäuerin Claudia Resthöft sowohl der lebendige Umgang der Demeter-Bauern mit der Natur als auch der faire Umgang der Menschen untereinander bewogen.

Weitere OZ+ Artikel

Auf einer Gesamtnutzfläche von 214 Hektar wird auf 159 Hektar Ackerbau und auf 55 Hektar Grünland betrieben, welches die Futtergrundlage für unser Milchvieh bildet.

Bezeichnend für den biologisch-dynamischen Landbau ist der Gedanke des Betriebsorganismus. Das bedeutet, dass der Hof eine eigene Individualität entwickelt und so die dort entstandenen Lebensmittel einen besonderen Charakter erhalten. Ziel ist es, den Kreislaufgedanken zu vollenden und so wenig wie möglich Energie ein- und abzuführen. Erreicht wird dies unter anderem durch den Kleegrasanbau auf dem Acker als Grundlage der Fruchtfolge, den kompletten Verzicht auf umweltschädigende Betriebsmittel und die Nutzung hofeigener Ressourcen.

Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro.

Von OZ