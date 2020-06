Stralsund

Schweinebaumel mit dem Oberbürgermeister: Gemeinsam mit Alexander Badrow ( CDU) haben am Montag Mädchen und Jungen der Kita „Am Stadtwald“ den neuen Spielplatz am Ventspilsplatz getestet. Ein „Daumen hoch!“ gab es von den Kleinen für die neuen Geräte in der Maxim-Gorki-Straße.

Fünf neue Spielplätze im Stadtgebiet

Und nicht nur dort können sich die jüngsten Stralsunder über neue Möglichkeiten zum Toben, Klettern und Spielen freuen. In den vergangenen Monaten sind in der Hansestadt rund 440 000 Euro in neue Spielgeräte und -plätze investiert worden – aus Städtebaufördermitteln, Eigenanteilen der Stadt und durch Unterstützung der Wohnungsbaugenossenschaft Volkswerft, der Wohnungsgenossenschaft Aufbau, der TAG Wohnen & Service GmbH und der Wegas Projekt GmbH.

Bela (6) von der Sonnengruppe der Kita „Anne Frank“ rauschte als Erster die Rutsche hinab. Quelle: Miriam Weber

Letztere investierte in ein neues Wohngebiet an der Vogelwiese und übernimmt zudem die Kosten in Höhe von 47 000 Euro für einen Spielplatz an dieser Stelle. Dort gibt es nun Spielgeräte für die ganz Kleinen (bis sechs Jahre) und für die Größeren zwischen sechs und zwölf Jahren. „Aber das soll natürlich nicht nur für die Kinder aus den neuen Häusern sein“, sagt Helge Meyer von der Wegas. Das sei ein öffentlicher Spielplatz für alle Kinder. Mitte des kommenden Jahres rechnet er mit der Gesamtfertigstellung der Häuser mit insgesamt 87 Wohnungen. Noch ist er Platz für die Jüngsten nicht ganz fertig, auch wenn sie die Spielgeräte schon nutzen können. „Wir werden noch Rasen säen und Hecken pflanzen, damit alles ein bisschen grüner wird“, erklärt Helge Meyer.

Dass noch ein paar Pflanzen fehlen, übersahen die Vorschulkinder der Sonnengruppe der Kita „ Anne Frank“ großzügig. Sie fanden Gefallen an den Rutschen und Schaukeln. Bela traute sich als erster die Rutsche hinab, dann war auch für die anderen kein Halten mehr. Und Erwin und Eddie wollten gar nicht mehr aufhören, ein Sandeimerchen zu befüllen und an einer Kette hochzuziehen, um den Sand auf eine kleine Rutsche zu befördern.

Unterstützung durch Wohnungsbaugesellschaften

Auch auf den Höfen im Ehm-Welk-Weg, der Heinrich-von-Stephan-Straße und Lion-Feuchtwanger-Straße können sich die Kids auf neuen Spielgeräten tummeln. „Dabei konnten wir uns über die finanzielle Unterstützung der Wohnungsbaugenossenschaften freuen“, erklärte Solveig Wieck von der Stadterneuerungsgesellschaft (SES).

Alle Beteiligten haben einen Anteil geleistet, damit die neuen Spielplätze gebaut werden können. Im Ehm-Welk-Weg beliefen sich die Kosten auf 25 500 Euro, in der Lion-Feuchtwanger-Straße/ Heinrich-von-Stephan-Straße 26 000 Euro und noch einmal die Lion-Feuchtwanger-Straße mit 23 300 Euro.

Auf insgesamt fünf neuen Spielplätzen oder -geräten können Kinder in Stralsund nun toben und klettern. Insgesamt ist knapp eine halbe Million Euro investiert worden. Allein 365000 Euro sind in die Neugestaltung des Spielplatzes Ventspilsplatz in der Maxim-Gorki-Straße geflossen. Quelle: Miriam Weber

Dicker Brocken am Ventspilsplatz

Erwin und Eddie befüllten am Spielplatz an der Vogelwiese immer wieder das Sandeimerchen. Quelle: Miriam Weber

Der größte Brocken indes war der Spielplatz Ventspilsplatz. Dort sind insgesamt 365 000 Euro investiert worden. Die hohe Summe rührt daher, dass nicht nur einfach neue Spielgeräte errichtet worden sind, sondern der komplette Platz neu gestaltet worden ist. „Wer weiß, wie es hier früher aussah, kann sich vorstellen, dass es eine große und spannende Aufgabe mit einigen Herausforderungen war“, sagt Landschaftsplaner Olaf Petters vom gleichnamigen Büro. „Die Vorgabe war, den Platz licht und freundlich zu gestalten und bestehende und neue Spielgeräte nutzbar zu machen.“ Damit nicht genug wurde auch der Bolzplatz „aufgemotzt“, ein kleines Trampolin an diesen Ort versetzt und Wege und Sitzgelegenheiten geschaffen.

Auch am Ventspilsplatz gibt es Spielgeräte für kleinere und größere Kinder. „ Spielplätze zu planen, macht einfach riesig Spaß“, sagt Olaf Petters. „Wir wollten etwas Vielfalt bei den Spielplätzen haben“, sagt Heike Benz vom Bauhofamt. Deshalb seien die Plätze nun auch ganz unterschiedlich. Und so gibt es unter anderem kleine Vögelchen an den Geräten an der Vogelwiese – ein Hinweis auf den Namen. Die Geräte dort sind etwas anders gestaltet als jene am Ventspilsplatz. „Da muss man auch schauen, wie das in die Umgebung passt“, sagt Olaf Petters. Für Knieper West habe er sich für einen Materialmix aus Metall und Kunststoff entschieden, der „hier gut reinpasst“. Insgesamt ein Ensemble für Jung und Alt. Da steht einem Sommer auf dem Spielplatz nichts mehr im Wege.

Von Miriam Weber