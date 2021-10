Richtenberg

Mit der Schlüsselübergabe am 11.11. um 11.11 Uhr konnten die Karnevalisten aus Richtenberg 2020 nur ein kleines Zeichen für den Fasching setzen. Nachtwäschebälle und Festumzug wurden genauso abgesagt wie die großen Feten rund um Rosenmontag und Fastnacht im Februar. Traurige Zeiten für ein sonst so lustiges Partyvolk.

Nachtwäschebälle mit 60 Personen – das lohnt sich nicht

Und auch dieses Jahr mischt Corona noch kräftig mit. Die Nachtwäschebälle am 13. und 20. November wurden bereits gecancelt. Mit den maximal zugelassenen 60 Gästen würde sich das Treiben im Kulturhaus nicht lohnen. Aber der Richtenberger Carnevalclub (RCC) ist fest davon überzeugt, dass die 38. Session nun endlich gefeiert werden kann – nur eben wieder anders als früher in der 39-jährigen Geschichte des Vereins.

„Die Schlüsselübergabe findet wie gewohnt am 11.11 um 11.11 Uhr statt. Wir planen jetzt erst mal mit einer Aktion am Rathaus. Und wir hoffen, dass diesmal die Kinder wieder dabei sein dürfen. Ist ja an der frischen Luft“, macht sich RCC-Präsident Axel Habeck selbst Mut.

Festumzug am 13. November

Und zwei Tage später soll er starten, der größte Festumzug aller Zeiten, der auch der längste sein wird. „Einerseits müssen wir Abstand lassen. Andererseits haben sich viele schon mit einem Wagen, den sie natürlich selbst gestalten, angemeldet. Zandershagen, Behrenwalde und viele Richtenberger sind wieder dabei“, erklärt der Präsi. Dabei bleibt das letztjährige Thema auf der Agenda. „Walt Disney“ wird diesmal präsentiert, viele hatten schon im letzten Jahr mit viel Liebe und Sinn für Details an ihren Ideen gebastelt. Nun sollen die Ergebnisse endlich gezeigt werden.

Neue Mini-Garde erstmals zu sehen

Treffpunkt ist wie immer im Gewerbegebiet, von dort setzt sich die Karawane in Bewegung. Höhepunkt ist das bunte Treiben auf dem Markt. Dort werden die Narren von RCC-Chef Axel Habeck auf die fünfte Jahreszeit eingeschworen. Alle Garden zeigen ihre Tänze, darunter auch die Newcomer der Mini-Garde, die so um die sieben Jahre alt sind und auch gerne zeigen möchten, was sie schon gelernt haben.

Auf dem Marktplatz gelten 3-G-Regeln

Um Corona-Regeln einzuhalten, wird der Marktplatz abgesperrt. Einlass ist an drei Punkten nach den 3-G-Regeln (geimpft-genesen-getestet). Alle müssen sich mit Luca-App oder Zettel als Besucher registrieren. Um das umzusetzen, helfen die Richtenberger Vereine – Feuerwehr, Kulturtreff und Sportverein. „Außerdem werden wir ein paar Tage vor dem Umzug 1000 Zettel an alle Haushalte verteilen, da kann man dann schon mal zu Hause alles in Ruhe eintragen“, so Axel Habeck und schiebt hinterher:

„Das wird dann wohl auch die längste Faschingssaison aller Zeiten. Denn die 38. wurde quasi ein Jahr verlängert. Was auch heißt: Erstmals in der Geschichte musste das Prinzenpaar zwei Jahre regieren. Aber Prinzessin Birgit und Prinz Andreas hatten damit kein Problem – und übergeben jetzt an neue Regenten.“

Von Ines Sommer