Die erschreckenden Bilder aus Stuttgart und Göttingen werden auch viele Stralsunder nicht mehr los: Menschen brüllen sich auf der Straße an, Risse gehen durch Freundeskreise, durch Familien, die Gewalt gegen die Polizisten eskaliert. Demokratisch verabredetes Recht scheint an Geltung zu verlieren und Polizisten tragen die Last, werden verletzt und verunglimpft.

Zurück zum kulturvollen Streit

„Wir müssen zurückkommen zum kulturvollen Streit, zur voranbringenden, friedvollen Auseinandersetzung ohne Unterstellung, Harm und Hass. Wir müssen wieder lernen Respekt, vor anderen und uns selbst zu haben, egal was wir glauben, was uns wichtig ist, woher wir kommen oder wie wir aussehen“, sagt Thomas Nitz vom Nachbarschaftszentrum in Grünhufe.

Ökumenischer Gottesdienst

Die Sorgen der Zeit lassen ahnen, was verloren gehen kann, findet er. Um genau darauf aufmerksam zu machen, laden die Kirchen der Stadt und ihre Dienste zum ökumenischen Friedensgebet am Montagabend ein. Und zwar wieder online ab 19 Uhr unter https://youtu.be/45bp27utnqg .

