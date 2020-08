Fuhrmann schippert als Hoteldirektorin über europäische Flüsse, Seen und Kanäle

Stralsund

Cathrin Fuhrmann (50) hatte schon früh einen Traum: zur See zu fahren. Das ABC dafür packte die Stralsunderin bravourös im Goethe-Gymnasium und an der Gesamtschule Grünthal. Erster maritimer Schritt: eine Lehre als Industriekaufmann bei der Weißen Flotte mit anschließender Seefahrt bei einer Hamburger Fährreederei. „Der „Estonia“-Untergang 1994 war ein Schock für mich“, sagt sie. Wieder zurück am Sund, ließ sie sich in der Touristik-Schule am Alten Markt zur Hotelfachfrau ausbilden. Als 1996 das erste Flusskreuzfahrtschiff, die „ Königstein“, in Stralsund anlegte, sah sie ihre Chance, doch noch an Bord zu kommen. Seitdem schippert sie als Hoteldirektorin mit vier Streifen über die europäischen Flüsse, Seen und Kanäle. Zuletzt auf MS „Sans Souci“, das auch die meisten Stralsund-Anläufe bietet.

Von Peer Schmidt-Walther