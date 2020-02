Stralsund

Bei einem Streit zwischen Anhängern der Fußballclubs Hansa Rostock und Union Berlin ist am Sonnabendnachmittag in Stralsund ein Mann verletzt worden. Der 42-jährige Urlauber aus Berlin wurde laut Polizei von einem Angreifer mit einem Faustschlag am Kopf getroffen. Auslöser für den Streit war offenbar eine Fanjacke, die der Berliner trug und die der Hansa-Anhänger haben wollte. Doch der Berliner wehrte sich, die Situation eskalierte.

Berliner sah mit der Ehefrau Fußball in einer Sportsbar

Beide Fangruppen trafen am Sonnabend zuerst in der Sportsbar in der Stralsunder Mühlenstraße aufeinander. Dort sah sich der 42-Jährige Berliner zusammen mit seinen Eltern und seiner Ehefrau das Fußballspiel der 1.FC Union gegen Borussia Dortmund an. Hierbei trug er die Jacke des 1.FC Union Berlin. Zur selben Zeit sahen einige Fans des FC Hansa Rostock in der Sportsbar das Fußballspiel des FC Hansa Rostock gegen Bayern München II.

Nachdem Union Berlin gegen Dortmund verloren hatte, verließ der Berliner mit seiner Familie die Bar. Sie gingen zum Auto, das am Knieperwall stand. Auf dem Weg dorthin trafen die Berliner erneut auf die Hansa-Anhänger. Diese hatten die Sportsbar bereits eine Stunde zuvor verlassen.

Hansa-Fan schlägt Berliner gegen den Kopf

Als der Berliner in seinen Pkw einsteigen wollte, trat einer der Hansa-Fans an ihn heran und forderte die Herausgabe der Jacke. Dies verweigerte der Berliner jedoch. Daraufhin eskalierte die Situation. Der unbekannte Täter schlug dem Berliner mit der Faust gegen den Kopf. Doch der Union-Berlin-Fan wehrte sich – und gab die Jacke nicht heraus. Als dann die Familie des Geschädigten zur Hilfe eilte, flüchtete der Täter in Richtung Olof-Palme-Platz. Anschließend wurde die Polizei gerufen. Mehrere Streifenwagen des Polizeihauptrevieres Stralsund rückten an und suchten im Umkreis nach dem Täter. Der Unbekannte konnte jedoch nicht mehr gefunden werden.

Hansa-Fans nehmen Urlauber „Braunschweig-Pulli“ ab

Die Gewalt zwischen rivalisierenden Fangruppen eskaliert immer wieder. Ein Anlass sind dabei immer wieder Fan-Utensilien. So ereignete sich im Februar 2018 ein Übergriff von Hansa-Fans auf einen Urlauber aus Niedersachsen in Rostock. Dem Reisenden, der offensichtlich Fan von Eintracht Braunschweig war und sich mit der Ehefrau im Urlaub befand, wurde gewaltsam der Fanpullover angenommen.

Hansa-Fans verbrennen Hertha-Banner

Im August 2017 eskalierte ein Pokalspiel zwischen dem FC Hansa Rostock und dem Berliner Club Hertha BSC, weil Hansa-Anhänger im Stadion ein Banner verbrannten. Dieses hatten die Fans der Rostocker offenbar bereits drei Jahre zuvor entwendet und bis zu diesem Spiel aufbewahrt.

Pauli-Fan wird von 30-Hansa-Anhängern verprügelt

Im Mai 2011 wurde ein 24-Jähriger durch Graal-Müritz gejagt, nur weil er mit einer St.-Pauli-Jacke bekleidet war. Rund 30 Hansa-Fans hetzten ihn erst durch den Urlaubsort, dann wurde er verprügelt.

