Der Fußballplatz in Niepars ist ein grüner Teppich – erstmals seit vielen Jahren. Denn das heimische Spielfeld des SV 93 Niepars galt lange Zeit als unbespielbar. Nur ab und zu unterbrachen Grasbüschel die harten Erdflächen. Im März 2019 entschied sich der Verein, den Platz zu sperren und nur noch Auswärtsspiele zu bestreiten. „Das wollten wir uns und unseren Gegnern nicht mehr antun. Es war kein Spiel mehr darauf möglich“, sagte Trainer Lars Clauer damals.

Aus dem Acker ist dank des Einsatzes freiwilliger Helfer nun ein Top-Rasen geworden. „Am Wochenende standen wir barfuß auf dem Platz und haben uns gesagt: ,Ja, das ist es! Ein geiles Geläuf!’ Am liebsten würden wir beim Einweihungsspiel auf Schuhe verzichten“, schwärmt Spieler und Vorstandsmitglied Lennart Goldbecher.

Fast 500 Eintrittskarten wurden bisher verkauft

Denn am Freitag testet Kreisoberligist SV Niepars gegen Oberligist Hansa Rostock U 21 im Rahmen der Platzeröffnung – der erste Saisonhöhepunkt schon vor Ligastart für SV 93. „Bei so einem Spiel ist der Kader natürlich rappelvoll. Alle sind heiß“, verspricht Goldbecher. Auch die Fans können es kaum erwarten, den neuen Platz und die Hansa-Reserve zu bestaunen. Von den coronabedingt maximal 500 Eintrittskarten sind nur noch wenige übrig. Letzte Vorverkaufschance ist Donnerstag 17 bis 19.30 Uhr am Vereinsheim.

Dass die Nieparser Fußballer nach knapp 18 Monaten wieder zurück auf ihren Stammplatz kehren können, haben sie vielen Helfern, vor allem aber Stefan Kräge zu verdanken. Der ehemalige Kicker hat sich der Rasenpflege verschrieben, nachdem die ersten Reparationsmaßnahmen nicht gefruchtet hatten.

Rasenpfleger kennt gefühlt alle YouTube-Videos zum Thema

„Wir hatten den Platz komplett umgegraben und neu angesetzt. Doch es wurde nichts. Es gab immer noch etliche Sandstellen. Vor einem Dreivierteljahr standen wir auf dem Platz und hätten nicht gedacht, dass wir im August 2020 fertig werden. Der Aufwand schien sich nicht zu lohnen“, erzählt Goldbecher. „Dann hat sich Stefan gefühlt alle Youtube-Videos zum Thema Platzpflege angeschaut und losgelegt.“ Die 6000-Quadratmeter-Fläche wuchs zu einem dichten Grün.

Am Freitag folgt nun der erste Härtetest für das Geläuf. Dann wird sich zeigen, ob sich die Arbeit der Helfer und des Greenkeepers gelohnt hat. Anstoß ist um 18.30 Uhr.

