Gärten top, Moore noch flop: Das denkt der Vorpommer über Vorpommern

Greifswald

Was denkt der Vorpommer über Vorpommern? Welche Ansprüche hat er an die durch Äcker und Grünland geprägte Region zwischen Penkun, Kap Arkona und dem Darß? Diese Fragen stellten Wissenschaftler der Uni Greifswald im Herbst vergangenen Jahres, um zu erkunden, was die Einwohner der Region von der sie umgebenen Landschaft erwarten und wie regionale Wertschöpfungsketten verbessert werden können. Die Soziogeografen verschickten 12 500 Fragebögen und 2084 Menschen aus Vorpommern antworteten.

In den vergangenen Wochen werteten die Wissenschaftler die Fragebögen aus. Nun liegen die ersten Untersuchungsergebnisse vor. „Mit einer Rücklaufquote von 16,7 Prozent sind wir sehr zufrieden“, bilanziert Projektleiter Daniel Schiller, Professor für Wirtschafts- und Sozialgeografie, das Interesse an der Befragung. „Offenbar ist das Thema den Menschen wichtig. Sie wollen wissen, was hier passiert.“ Besonders groß war das Interesse im Altkreis Nordvorpommern und in Greifswald, das geringste Interesse zeigten die Einwohner von Stralsund und des Altkreises Uecker-Randow.

Landschaft: Ort der Gesunderhaltung und Entspannung

Vorweg: Eine Differenzierung, wie sich die Sicht von Städtern und Dörflern auf die landwirtschaftlich geprägte Umwelt unterscheidet, haben die Forscher noch nicht vorgenommen. Dennoch gibt es bereits interessante Ergebnisse. So ist das Interesse an Nutzgärten, regionalem Anbau und regionaler Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte groß. Verhaltener reagieren die Vorpommern auf die Themen Moore und Bioenergienutzung.

Was ist dem Vorpommer wichtig? „Die Landschaft mit ihren Äckern, Weiden, Wiesen, Nutzgärten und Mooren begreift er vorwiegend als einen Ort, um sich gesund zu halten“, sagt Projektmitarbeiterin Judith Maruschke. Etwa 60 Prozent der Befragten gaben an, dass sie sich täglich in der Natur aufhalten, um fit zu bleiben. Für etwa 48 Prozent ist die landwirtschaftlich geprägte Umwelt ein Ort der täglichen Entspannung.

Durchschnittlich eine Stunde aktiv

Aber auch die Gartenarbeit oder das Sammeln von Naturalien hat für die Vorpommern einen wichtigen Stellenwert. Mehr als 40 Prozent der Befragten gaben das tägliche Schrebern im Garten als Beweggrund an, sich täglich an der frischen Luft aufzuhalten. Nur wenige – etwa 13 Prozent der Befragten – sind beruflich jeden Tag in der Landschaft unterwegs. Das zeigt, wie hoch technisiert die Landwirtschaft inzwischen in Vorpommern ist.

Forschungsprojekt wird mit Millionen gefördert Die Befragung ist Teil des Forschungsprojektes „VorpommernConnect“ (VoCo), das vom Bund über fünf Jahre mit 2,5 Millionen Euro gefördert wird. Vorpommern ist eine von bundesweit 13 Modellregionen, die das BMBF über die Initiative „Stadt-Land-Plus“ unterstützt. Aufgabe des VoCo-Projekts ist es, übertragbare Konzepte und Modelle zu entwickeln, die zeigen sollen, wie Nutzungskonflikte im Hinblick auf Biodiversität und Umweltschutz entschärft und die Lebensverhältnisse in Stadt und Umland im Einklang miteinander entwickelt werden können.

Zwei Drittel der Befragten halten sich durchschnittlich mindestens eine Stunde in der landwirtschaftlich geprägten Umwelt auf. „Das ist viel, offenbar wird der Freizeitwert als groß anerkannt“, sagt Schiller. Um Vorurteile zwischen Städtern und Landbewohnern abzubauen, wollten die Wissenschaftler auch wissen, ob und wo die Befragten Probleme bei landwirtschaftlichen Lern- und Erlebnisorten wie gläserne Käsereien oder offene Bauernhöfe sehen.

Demnach wünschen sich etwa 43 Prozent mehr Informationen über landwirtschaftliche Produktions- und Verarbeitungsorte. „Die Erreichbarkeit dieser Orte wird aber als ein großes Problem angesehen“, so Maruschke. „Hier besteht Verbesserungsbedarf.“ Nur etwa ein Drittel der Befragten ist mit der gegenwärtigen Situation zufrieden.

Gärten sind den Vorpommern wichtig, Moore eher nicht

Thematisch wollen die Vorpommern mehr über Nutzgärten (51 Prozent) wissen – eine Antwort, die mit den eigenen Interessen für das Gärtnern korrespondiert. Aber – und das ist für die Forscher eine wichtige Erkenntnis – die regionale Verarbeitung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen rangiert mit 40 Prozent ganz weit oben auf der Liste der Themen, über die man mehr wissen möchte.

Auch bei anderen Fragen zieht sich der Wunsch nach regionaler Erzeugung und Verarbeitung von Gemüse, Fleisch, Wurst und Obst durch die Wunschliste der Befragten. „Dieses Thema wird als positiv empfunden, auch weil es heimische Arbeitsplätze fördert. Gleichzeitig ist man sich aber auch der Problematik bewusst, dass diese Lebensmittel nur saisonal zur Verfügung stehen“, so Schiller.

Geringer ist hingegen das Interesse an wie auch das Wissen über Moore und die Paludikultur – also die Landwirtschaft auf wiedervernässten Standorten. Nur ein gutes Viertel der Befragten wünscht sich weitere Informationen über Moore, nicht einmal jeder Fünfte zu Bioenergie (18 Prozent). Nur knapp 14 Prozent der Befragten können mit dem Begriff der Paludikultur etwas anfangen.

Gerade aber die Paludikultur sehen Moorforscher als Ansatz, den Konflikt zu lösen, der bei der Wiedervernässung entsteht, wenn traditionelle Agrarstandorte verschwinden. Der Anbau von Schilf als Baustoff oder Schwarzerlen als Wertholzlieferant auf nassen Mooren könnten dort den Wegfall kompensieren. Moore gelten als hervorragende CO -Speicher, bessere, als es Wälder sind.

Akzeptanz bei Mooren nur im Dialog zu erreichen

Auch bei der Abfrage von komplexen Zusammenhängen wie „Die Wiedervernässung von Mooren reduziert Treibhausgase und wirkt effektiv einer Erwärmung der Erde entgegen“ oder „Die Entwässerung von Mooren hat in der Vergangenheit viel Zeit und Arbeit gekostet“ ist das Interesse oder das Wissen um die Zusammenhänge offenbar gering. Der Anteil der Befragten, die zu diesen Fragen keine Angaben machen wollen oder können, ist hier mit etwa 16 und 18 Prozent am höchsten.

„Bei den Mooren ist offensichtlich, dass eine Akzeptanz nur in einem Dialog erreicht werden kann, der auch die berechtigten Sorgen aufnimmt“, so Schiller. Während es beim Komplex des Anbaus und der Verarbeitung von regionalen Produkten keinen Widerspruch zwischen ökologischem und ökonomischem Nutzen gibt, seien beim Thema Moore die Zielkonflikte viel deutlicher, so Schiller. „Der ökonomische Nutzen ist offenbar für einen Großteil der Befragten nicht greifbar.“

Mehrheit akzeptiert Aufpreis für regionale Lebensmittel

Bei der weitaus überwiegenden Mehrheit der Befragten besteht eine Bereitschaft, für regionale Lebensmittel aus Vorpommern einen Aufpreis zu bezahlen. 41,3 Prozent der Menschen wären bereit, zwischen 10 und 20 Prozent mehr Geld für regionalen Käse oder Fleischprodukte auszugeben, etwa 17 Prozent sogar 20 bis 50 Prozent. Die Akzeptanz, für regional und klimafreundlich aus nachwachsenden Rohstoffen erzeugte Wärme tiefer in die Tasche zu greifen, ist hingegen gering. 39 Prozent sagen kategorisch Nein. Immerhin 27 Prozent würden einen Aufpreis von bis zu 10 Prozent, 26 Prozent einen Aufpreis von bis zu 20 Prozent akzeptieren.

Wie geht es nun weiter? Zunächst sollen die Ergebnisse der Studie in sogenannten Roadshows in den Gemeinden vorgestellt werden. Fokusgruppen, in denen sich Wissenschaftler, Nutzer, Landwirte und bestehende Netzwerke zur Stärkung des ländlichen Raumes austauschen, werden nun – aufbauend auf die Befragung – Ideen entwickeln, um regionale Wertschöpfungsketten zu stärken und Nutzungskonflikte zu entschärfen. Im kommenden Jahr sollen die ersten Modellprojekte starten. Grundsätzlich wollen die Forscher das Rad nicht neu erfinden. „Unser Ziel ist es nicht, neue Dinge aus dem Boden zu stampfen, sondern Bestehendes zu begleiten und zu verbessern“, so Projektleiter Schiller.

Von Martina Rathke