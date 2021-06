Die neue Ausstellung wird am 2. Juni im Alten Landratsamt Franzburg eröffnet. Gäste sind von Mittwoch bis Sonntag von 12 bis 17 Uhr willkommen. Am Wochenende kann man den Besuch mit einem Kaffeeplausch im benachbarten Café verbinden. Was gezeigt wird, erfahren Sie hier.