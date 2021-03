Stralsund

Während die meisten Geschäfte im Landkreis Vorpommern-Rügen erst am Montag wieder öffnen dürfen, haben die Gartencenter schon seit einer Woche wieder auf. Nach wochenlangem Lockdown lautet für viele Kunden die Parole deshalb: Endlich wieder ab ins Beet!

Dort, wo es in der Hansestadt Gartenartikel zu kaufen gibt, herrscht vom vergangenen sonnigen Freitagnachmittag bis zum frühen Samstagabend ein buntes Gewimmel aus Menschen mit gut gefüllten Einkaufwagen. „So einen Kundenandrang wie jetzt habe ich in meinen 31 Arbeitsjahren hier nur selten erlebt“, sagt eine erstaunte Antje Leukel, Floristin beim Sundflor-Gartencenter an der Greifswalder Chaussee. „Unser gesamtes Sortiment ist so stark nachgefragt wie lange nicht. Wir müssen das volle Programm fahren.“

Primeln, Veilchen, Stauden

Und was sind aktuell die Kassenschlager? „Die Menschen lechzen nach dem Winter und den ersten warmen Sonnenstrahlen nach Primeln, Veilchen, Stauden und dekorativen Osterartikeln“, antwortet die bestens gelaunte Fachverkäuferin.

Wie zum Beweis dafür packt die junge Mutter Jana Dräger aus Grimmen gerade ihren Einkaufswagen mit bunten Primeln voll. „Mit meiner Tochter Mina und meiner Mutter nutze ich die Chance, dass wir uns für die diesjährige Frühjahrsgartensaison eindecken können – auch ein junges Bäumchen darf da nicht fehlen“, fügte die Frau aus der Trebelstadt noch hinzu.

„Wir haben Primeln und ein junges Bäumchen für den Garten gekauft und freuen uns schon jetzt darauf, alles einzupflanzen und es aufblühen zu sehen“, erzählt Jana Dräger, die mit ihrer vierjährigen Tochter Mina im Sundflor-Gartenzentrum an der Greifswalder Chaussee einkaufte. Quelle: Christian Rödel

Kunden fahren zweimal

Eine ähnliche Situation wie bei Sundflor gibt es in und vor dem Hagebaumarkt an der Rostocker Chaussee, wo der Gartenbereich seit einer Woche geöffnet ist. Andreas Socher und seine Frau Sandra hieven mehrere Säcke Blumenerde in den Kofferraum ihres Autos. Die sechsjährige Tochter Valerie schaut vergnügt zu, weil sie sich auf das gemeinsame Gärtnern mit ihren Eltern in Parow freut. „So, jetzt fehlt uns nur noch Rindenmulch, den wir bei der nächsten Fuhre noch kaufen wollen“, meinte Andreas Socher, nachdem er mit seiner Frau die erste Ladung verstaut hat.

„Wir haben Blumenerde und Rindenmulch eingekauft, damit wir am Wochenende das schöne Wetter zum Bestellen unseres Gartens nutzen können“, meinte Andreas Socher, der mit Frau Sandra und der sechsjährigen Tochter Valerie aus Parow zum Stralsunder Hagebaumarkt fuhr. Quelle: Christian Rödel

„Ich hoffe, dass wir am Montag den gesamten Baumarkt wieder eröffnen – wir warten immer noch auf das grüne Licht aus Schwerin“, meinte der Stralsunder Hagebaumarkt-Chef Daniel Tabbert in den Freitagabendstunden. „Wir wollen am Samstagabend nach Ladenschluss unseren Baumarkt für die Komplettöffnung am Montag vorbereiten und alle abgesperrten Bereiche wieder zugänglich für unsere Kundschaft machen“, so Tabbert.

„Wir hoffen, dass die Öffnung nicht nur für kurze Zeit erfolgt“, sagt Petra Oberländer, Verkäuferin im Hagebaumarkt Stralsund. Quelle: Christian Rödel

Hagebau-Mitarbeiterin Petra Oberländer aus der Gartenabteilung freut sich darauf, wieder gemeinsam mit ihrer Kollegenschar aus den anderen, noch verschlossenen Bereichen wieder in den Normalbetrieb gehen zu können. Und wie wir heute wissen, wurden Vorbereitung und Vorfreude nicht enttäuscht. Die Märkte können komplett öffnen.

Von Christian Rödel